Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/1

* Chiều 4/1, các đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trực tiếp tiếp thu, trao đổi những kiến nghị của cử tri, sau khi thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của cả nước và tỉnh Nghệ An, thay mặt các vị đại biểu Quốc hội được bầu tại địa bàn huyện, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự đóng góp trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cử tri huyện Thanh Chương đã có sự chia sẻ, đồng hành với nhân dân cả tỉnh, góp phần vào sự thành công của tỉnh nhà.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Phạm Bằng

*Sáng 4/1, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh chúc mừng tập thể cán bộ, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2024).

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống. Ảnh: Lê Thủy

* Sáng 4/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến cho ý kiến về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ưu tiên điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng quốc gia, công trình trọng điểm, dự án liên kết vùng có tính lan toả.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 4/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng UBND tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Thanh Lê

* Kỷ niệm 78 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2024), sáng 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

* Nghệ An đặt mục tiêu xuất khẩu 680 triệu USD từ thiết bị, linh kiện điện tử năm 2024. Đây là một trong những nội dung tại Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 vừa được UBND tỉnh Nghệ An ban hành.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Luxshare-ICT. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Hơn 150 học sinh Nghệ An tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024 sẽ được tổ chức trong 2 ngày mồng 5 và 6/1.

Các giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tại lễ xuất quân tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Ảnh: NT

* Ngày 4/1, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi cháu bé 13 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn thì Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện báo cáo lại vụ việc; chia sẻ, động viên gia đình cháu bé. Ngành Y tế cũng thành lập hội đồng chuyên môn tiến hành giám định pháp y, tìm nguyên nhân tử vong của cháu bé.