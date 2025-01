Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/1

Nông dân Nghệ An xuống đồng sản xuất lúa vụ Xuân trà sớm; Rực rỡ thị trường đồ trang trí Tết tại chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An; Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời đưa cháu bé 5 tuổi đi cấp cứu, thoát khỏi cơn nguy kịch… là những thông tin nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 5/1.