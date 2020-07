Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/7

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An tiếp nhận gói 21 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội của ngành Ngân hàng; Tuổi trẻ nhiều địa phương, đơn vị ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020; Tôm chính vụ mất mùa rớt giá; Tìm cách chống nắng cho cây trồng; SLNA thua trận thứ ba liên tiếp... là những nội dung nổi bật được đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 5/7.