Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/1

* Sáng 5/1, tại huyện Diễn Châu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường THPT Nguyễn Văn Tố tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024).

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 5/1, lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ sản và Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển kinh tế thuỷ sản tại các địa phương: Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Đoàn thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Lê Duy Khánh (xã Quỳnh Lập). Ảnh: Thanh Phúc

* Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong dịp cao điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành các kế hoạch và quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra nhà máy sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 5/1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng khóa 21 đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, năm học 2023 - 2024.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của các lưu học sinh Lào. Ảnh: Mỹ Hà

* Ngày 5/1, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với huyện Thanh Chương tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Trọng Sơn ở xã Thanh Lâm và tài trợ 3 tỷ đồng khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Trọng Sơn xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Thu Hương

* Sáng sớm 5/1, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã lên đường sang Qatar tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Ông Troussier cho biết toàn đội sẽ hướng tới việc thi đấu tốt từng trận một. Đội hình ra sân sẽ thay đổi phụ thuộc vào đối thủ của Đội tuyển Việt Nam là ai và các cầu thủ sẽ luôn ra sân với tinh thần cao nhất, thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam.