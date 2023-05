Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/5

(Baonghean.vn) - Ông Tăng Văn An - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về tình hình nắng nóng và những dự báo về diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An.