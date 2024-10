Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10 Thông báo giờ làm việc mùa Đông; Con Cuông đề xuất xây dựng hầm xuyên núi qua eo Vực Bồng… là những thông tin nổi bật ngày 6/10.

* Bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2024 đến ngày 15 tháng 4 năm 2025, Nghệ An áp dụng giờ làm việc mùa Đông. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 12 giờ 00'; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'.

Trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An: Ảnh minh họa

* Lãnh đạo ngành Công Thương Nghệ An làm việc tại các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Ả rập Xê út.

Đoàn thăm quan mô hình tại Dubai Industrial City. Ảnh: CSCC

* Trước thực trạng liên tiếp xảy ra tình trạng đá và cây đổ xuống mặt đường Quốc lộ 7, đoạn qua eo Vực Bồng, huyện Con Cuông sẽ đề xuất ngành Giao thông làm hầm chui để tránh tai nạn.

Eo Vực Bồng trên Quốc lộ 7, một bên là vách núi lèn dựng đứng, một bên là dòng sông Lam, tại đây còn có nhiều khúc cua hẹp, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nhiều gia đình trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã phải bỏ nhà cửa đi ở nhờ nhà người thân do sạt lở đất. Hàng trăm hộ dân sinh sống trong vùng không an toàn mong chờ khu tái định cư để "an cư lạc nghiệp".

Cảnh tan hoang tại bản Xiêng Thù sau vụ sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Quang An

* Đã có 8 cầu thủ chia tay đội bóng xứ Nghệ ở mùa hè vừa qua. Tuy vậy, không có nhiều cầu thủ chứng tỏ được mình ở đội bóng mới.