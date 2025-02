Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/2

Nghệ An được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng 10,5% năm 2025; Đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Nghệ An công bố quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy; Trời trở rét, ngư dân Nghệ An trúng đậm cá cháo... là những thông tin nổi bật trong ngày.