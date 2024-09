Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/9 Hôm nay (6/9), trước 1 ngày siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền nước ta, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đối với diễn biến của cơn bão này. Ở Nghệ An, dù được dự báo không nằm trong vùng tâm bão nhưng công tác đối phó cũng rất khẩn trương.

* Sáng 6/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 (bão Yagi) tại các địa phương ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại khu vực cảng cá Lạch Quèn, phía xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu; kiểm tra tại cống Diễn Thành, huyện Diễn Châu; kiểm tra cống Nghi Quang và khu tránh, trú bão Nghi Quang tại huyện Nghi Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại khu vực cảng cá Lạch Quèn, phía xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra vận hành điều tiết nước tại Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Quang An

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu trước cơn bão Yagi, từ sáng 6/9, vùng ven biển Nghệ An đã xuất hiện gió và sóng mạnh, kèm mưa to. khu vực biển Cửa Lò, Cửa Hội và các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai đã có gió và sóng khá lớn.

Tại thị xã Cửa Lò, để phòng, chống siêu bão Yagi trước khi đổ bộ vào đất liền, lực lượng của Đội phòng, chống thiên tai thị xã đã hỗ trợ người dân chằng chống ốt quán, nhà cửa.

Chằng chống công trình chống bão số 3.

* Trong khi đó, ở nhiều nơi, người dân chủ động chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh để phòng, chống bão số 3.

Sáng 6/9, tại nhiều địa phương trong tỉnh, chính quyền đã huy động lực lượng chặt tỉa những cành cây, chằng chống những cây có nguy cơ gãy đổ.

Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, người dân đã gia cố, chằng chống nhà cửa bằng nhiều vật liệu: bì cát, túi bóng đựng nước… Ảnh: T.P

* Trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền, nông dân Nghệ An tập trung thu hoạch nhanh lúa hè thu "chạy bão". Ghi nhận tại huyện Hưng Nguyên đã tập trung thu hoạch nhanh lúa hè thu chín 70% trở lên. Các lực lượng chức năng xuyên đêm giúp dân cất trữ lúa vào nơi an toàn.

Các lực lượng của xã Hưng Tây vận chuyển lúa về phơi tại trường học, UBND xã. Ảnh: Phú Hương

* Tại các huyện miền Tây Nghệ An, các địa phương cũng đang gấp rút kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

* Chiều 6/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 4/9/2024 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Thái Minh Tuấn – Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thái Minh Tuấn. Ảnh: Phan Quỳnh

* Sáng 6/9, Sở Công Thương tổ chức cuộc làm việc với các nhà đầu tư để công bố, cung cấp thông tin các nội dung liên quan đến Dự án LNG Quỳnh Lập.

Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với công suất 1.500MW là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.