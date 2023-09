Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/9

* Sáng 6/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, đốc thúc tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Cửa Lò (Nghệ An). Tại buổi đi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ xây dựng cầu Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 6/9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Nghệ An thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Trong chương trình công tác tại Singapore, đoàn công tác tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Nghệ An - điểm đến an toàn, tin cậy, hiệu quả; thăm, làm việc với các tập đoàn kinh tế đã, đang và sẽ đầu tư tại Nghệ An.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Thanh Huyền

* Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được gần 20.000 ha lúa hè thu, trong đó có hơn 7.000 ha vùng sâu trũng, “chạy lụt”.

Máy gặt đầy đủ, thời tiết thuận lợi, đến nay huyện Yên Thành đã thu hoạch được khoảng 75% diện tích lúa hè thu. Ảnh: Phú Hương

* Do nhu cầu của thị trường cao, nên dịp này thương lái đặt hàng mua đu đủ của các hộ nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu hàng ngày với số lượng lớn.

Người dân phấn khởi vì đu đủ được giá, hái bao nhiêu đều được thu mua đến đấy. Ảnh: Quang An

* Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử các bị cáo lừa bán đất đấu giá, lừa tách bìa chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.