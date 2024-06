Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 20 xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng; Nghệ An phát động Tháng hành động vì trẻ em… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.

* Sáng 7/6, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí chủ tọa, điều hành Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 7/6, tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” và ký cam kết thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”.

Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Đình Tuân

* Từ 7h sáng nay 7/6, thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Việc thay đổi sẽ kéo dài 5 ngày giúp thí sinh có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn.

Giáo viên tư vấn việc chuyển nguyện vọng cho các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Cục Thuế Nghệ An và các Chi cục thuế vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 17 giám đốc công ty thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử xăng dầu ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Văn Trường

* Đã là năm thứ 4 kể từ khi dịch bệnh xảy ra, đến nay người chăn nuôi ở Nghệ An vẫn mỏi mòn chờ tiền hỗ trợ sau dịch bệnh. Nhiều hộ đã buộc phải để trống chuồng.

Người chăn nuôi tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn. Ảnh: Phú Hương

* Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt giữ thành công Cụt Thị Bông (SN 1995), trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn - đối tượng bị truy nã về tội mua bán trẻ em theo quyết định của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An.