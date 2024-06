Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 20, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng Sáng 7/6, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và khách mời.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Kỳ họp được tổ chức nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025; chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Quy định định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

HĐND tỉnh cũng sẽ quyết nghị phân bổ dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở; phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 3 năm 2024; phân bổ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu đợt 4 năm 2024; cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời thông qua các quy định, chính sách về an sinh xã hội, phát triển văn hóa - thể thao, bảo đảm quốc phòng - an ninh như: chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2024 - 2030; sửa đổi, bổ sung quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An; quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Nghĩa Xuân - Minh Hợp - Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp; Tuyến đường trục D1, thị xã Thái Hòa (giai đoạn 1); Tuyến đường tránh QL48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (giai đoạn 1); Đường giao thông nối Quốc lộ 46 đi xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương với xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và Quốc lộ 15.

Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 20. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thành công 19 kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, để chuẩn bị cho kỳ họp này, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công tác thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đã được thực hiện sớm, nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng. UBND tỉnh và các ngành, các cấp liên quan đã tích cực phối hợp, nghiêm túc tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp; tham gia quyết nghị các Nghị quyết có sự tập trung cao, góp phần sớm đưa các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 18 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Các đồng chí chủ tọa, điều hành Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, thay mặt HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt 3 nhóm giải pháp để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả.

Đại biểu Lê Đình lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ đại biểu thành phố Vinh phát biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng trả lời ý kiến thảo luận của đại biểu về một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp tục tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày ngày 9 -10/7/2024 theo hướng đổi mới tổ chức kỳ họp Thường lệ giữa năm 2024.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Điểm lại những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật trong hơn 5 tháng qua của tỉnh; đồng thời dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ trình Quốc hội và sẽ thông qua vào cuối Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Đây là những tiền đề, động lực hết sức quan trọng để các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Duy