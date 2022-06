Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Gần 40.000 thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi vào lớp 10; Tập huấn nhận diện các hình thức bán hàng đa cấp bất chính... là những thông tin nổi bật ngày 7/6.

* Chiều 7/6, Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi do đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Trước đó vào sáng 7/6, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi do đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với hoạt động của Hội Người cao tuổi trong suốt thời gian qua. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của Hội Người cao tuổi các cấp ở Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét.

* Sáng nay (7/6), gần 40.000 thí sinh Nghệ An chính thức tham dự Kỳ thi vào lớp 10. Buổi sáng, môn Ngữ Văn được nhiều ý kiến của giáo viên đánh giá: Bố cục cũng như cấu trúc đề thi năm nay sát với những gì chúng tôi đã ôn cho học sinh. Phần đọc hiểu phù hợp với các em học sinh mức học trung bình trở lên, các em học khá trở lên có khả năng làm bài tốt. Buổi chiều, các sĩ tử đã hoàn thành môn thi thứ 2, môn Ngoại ngữ. So với đề thi năm ngoái, năm nay đề thi được đánh giá là “dễ thở” hơn.

* Khi giờ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 đã cận kề, một số sĩ tử ở điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương) quên mang theo giấy tờ thi đã được đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" của đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương hỗ trợ, đưa về tận nhà và quay lại điểm thi đúng giờ quy định.

* Sáng 7/6, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 300 điểm cầu ở 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật bán hàng đa cấp và nhận diện các hình thức bán hàng đa cấp bất chính.

* Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIV sẽ khai mạc vào ngày 10/6. Đây là sân chơi ghi nhận những khoảnh khắc vỡ òa... Có niềm vui... Có nước mắt... Sau những phút giây đối kháng trên sân - là tinh thần kết nối bè bạn. Đây cũng là nơi bùng cháy những khát khao cho nhiều tuyển thủ Quốc gia nổi tiếng như: Công Vinh, Công Phượng, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh…