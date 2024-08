Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/8 Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng KCN VSIP Nghệ An II và KCN Hoàng Mai II, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu, Thị ủy Hoàng Mai; Ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh Quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngành Điện; Điều chỉnh hệ số giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.

* Sáng 8/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đến khảo sát công tác giải phóng mặt bằng KCN Thọ Lộc (VSIP Nghệ An II). Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chỉ đạo tại hiện trường vị trí thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 8/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn khảo sát công tác giải phóng mặt bằng tại KCN Hoàng Mai II và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Hoàng Mai I. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An vừa mới ban hành Quyết định số 23/2024 quy định về số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 8/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

* Chiều 8/8, Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An và Công an tỉnh đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực điện lực.

Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An và Công an tỉnh đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Cường

* Nhân kỷ niệm 63 năm “Ngày thảm họa da cam Việt Nam” (10/8/1961 - 10/8/2024), sáng 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên). Ảnh: Thu Hương

* Trước thông tin "Phụ huynh thành phố Vinh lo lắng vì thông tin bỏ tuyển sinh lớp tiếng Pháp", Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn.