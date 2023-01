Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/1

(Baonghean.vn) - Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV; Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

* Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

* Sáng 9/1/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2023.

* Ngày 9/1, các đoàn công tác tỉnh nước Cộng hòa DCND Lào có chung đường biên giới với Nghệ An đến tặng quà và chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng ngày, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An và Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến chúc Tết tỉnh Nghệ An.

* Cùng ngày, Huyện ủy Tân Kỳ và Huyện ủy Quế Phong đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

* Sáng 9/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 32 - Đảo Mắt, Đại đội Công binh 17, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4.

* Ngày 9/1, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác chính trị trao quà Tết tại Thanh Chương. Cùng ngày, Bí thư thành ủy Vinh chúc Tết các gia đình chính sách và đơn vị đặc thù.

* Tối nay, trận đấu bán kết lượt về giữa Việt nam và Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, dư luận lại quan tâm nhiều về tình trạng của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến về lĩnh vực này. Điều gì thực sự đã và đang diễn ra? Cùng đến sân Mỹ Đình trước trận đấu để hiểu rõ sự tình.