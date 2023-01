Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng ở Tân Kỳ và Quế Phong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Huyện ủy Tân Kỳ và Huyện ủy Quế Phong đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

* Ngày 9/01, Huyện ủy Tân Kỳ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự và trao các phần thưởng cao quý.

Năm 2022, Tân Kỳ có 23/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.579 tỷ 802 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2021, giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 44,2 triệu đồng, tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2021. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 7,68%, giảm 2,09% so với cuối năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023.

Đó là: Tập trung rà soát và thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020- 2025; Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyệnTân Kỳ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Triển khai thực hiện nhiều chương trình dự án, công trình lớn; Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, như việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, tăng cường ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm, vui tươi. Đẩy mạnh thực hiện đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Dịp này, được sự ủy quyền, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021; Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc; Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho 2 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Nghệ An và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 cho 2 cá nhân.

Tại hội nghị, Huyện ủy Tân Kỳ cũng trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 cho 10 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Huyện ủy cũng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

* Cùng ngày, Huyện ủy Quế Phong tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong phát huy tinh thần đoàn kết, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 3.287 tỷ đồng, tăng 8,58% so với năm 2021. Văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong năm, huyện Quế Phong có 33/35 chỉ tiêu đạt và vượt. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị thảo luận tháo gỡ tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tại hội nghị, Huyện ủy Quế Phong khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 và các tập thể, cá nhân xuất sắc 5 năm liền.