Tân Kỳ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

(Baonghean.vn) - Năm 2022, huyện Tân Kỳ đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, với 23/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An xung quanh vấn đề đó.

P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Kỳ trong năm 2022?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Trong bối cảnh chung, năm 2022 huyện Tân Kỳ cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự quan tâm nhiều mặt của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chủ động giải quyết các khó khăn, thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp về phát triển trên các lĩnh vực. Từ đó, địa phương đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 7.579 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt trên 2.326 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2021; công nghiệp - xây dựng ước đạt trên 3.282 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2021; dịch vụ ước đạt trên 1.971 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2021. Giá trị GDP bình quân đầu người ước đạt 44,2 triệu đồng, tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2021. Đặc biệt, thu ngân sách tại địa bàn ước đạt trên 149 tỷ đồng, bằng 106% dự toán điều chỉnh, tăng 30,4% so với năm 2021.

Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, đốc thúc thực hiện. Trong năm, huyện Tân Kỳ đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm: Tuyến đường từ Tổng đội Thanh niên xung phong 4 đi trung tâm xã Tân Hợp (giai đoạn 3), cầu Khe Thần, xã Tiên Kỳ; đường giao thông và hạ tầng khu du lịch sinh thái Thác Bồn, xã Tân Hợp...

Huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án đường từ thị trấn Tân Kỳ đi xã Nghĩa Hợp. Khởi công các dự án đường vào Nhà máy xử lý rác thải Tân Long (xã Tân Long); sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Nhơm (xã Kỳ Tân); sửa chữa cầu treo Tân Thanh Hồng (nối xã Hương Sơn với xã Nghĩa Hành) và cầu treo Khe Lòa (xã Tiên Kỳ)... Hệ thống điện lưới được đầu tư thay thế, nâng cao chất lượng điện trên nhiều tuyến. Đặc biệt là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công dự án Trạm biến áp 110KV với tổng mức đầu tư 181,9 tỷ đồng; khởi công dự án hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Giáo dục vẫn tiếp tục được xếp tốp đầu của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Bộ máy tổ chức các cơ quan chính quyền được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính được đẩy mạnh cả ở cấp xã và cấp huyện...

Với nỗ lực cao, năm 2022 huyện Tân Kỳ có 23/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch HĐND huyện giao.

P.V: Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó, huyện Tân Kỳ đã có sự chỉ đạo cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Một trong những bài học quan trọng được rút ra là phải quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực tế đã cho thấy, lĩnh vực nào có sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, thì dù có khó khăn, vướng mắc cũng đều có kết quả và chuyển biến rõ rệt hơn.

Quyết tâm chính trị cũng là vấn đề mấu chốt, quyết định đến kết quả. Quyết tâm ở đây chính là sự thống nhất về nhận thức, cách làm và theo đuổi đến cùng của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là của cán bộ lãnh đạo các phòng, ngành và cơ sở. Cùng với đó là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Ngoài trách nhiệm đối với lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách thì các đồng chí lãnh đạo phòng, ngành phải có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, hiến kế cho UBND huyện. Đây chính là những vấn đề mấu chốt, quyết định chất lượng, kết quả thực hiện.

P.V: Bước vào năm 2023, huyện Tân Kỳ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đồng chí Phan Văn Giáp: Năm 2022, kinh tế toàn huyện có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ, tình hình chính trị trên địa bàn ổn định, là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Tân Kỳ trong năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm (2021- 2025), là năm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, năm tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập huyện có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 của Tân Kỳ: - Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 10-11%. - Cơ cấu tỷ trọng nông, lâm, ngư chiếm 34-35%; Công nghiệp xây dựng chiếm 32-33%; dịch vụ 33-34%. - Thu ngân sách trên địa bàn trên 129 tỷ đồng. - Giá trị gia tăng bình quân đầu người từ 48 - 49 triệu đồng. - Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2022, từ 1- 1,5%. - Tạo việc làm mới cho khoảng 3.000 người.

Vì vậy, huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở theo tinh thần: Rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả và cá thể hóa trách nhiệm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nhiệm vụ đặt ra là, tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023). Đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, hạ tầng kết nối, tăng cường quản lý thu chi ngân sách; xúc tiến mời gọi đầu tư, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể; quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, quan tâm phát triển văn hóa xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!