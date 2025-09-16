Thứ Ba, 16/9/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 16/9

Khánh Ly - Hữu Quân 16/09/2025 18:45

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền; Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; Nghệ An công bố các khoản thu trong năm học 2025 – 2026; … là những thông tin nổi bật trong ngày 16/9.

* Tổng Bí thư: Biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể.

img1501-1757997174421155613244.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Nghệ An: Gần 24.500 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Băn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 16/9, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó có nội dung liên quan công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

bna__dsc3842.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong chiều 16/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: PV
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: PV

* Nghệ An công bố các khoản thu trong năm học 2025 - 2026.

Từ năm học này học sinh trong hệ thống giáo dục công lập sẽ được miễn hoàn toàn học phí. Ảnh - Mỹ Hà
Từ năm học này học sinh trong hệ thống giáo dục công lập sẽ được miễn hoàn toàn học phí. Ảnh: Mỹ Hà

* “Người thợ cày”trên cánh đồng BAT.

Hai Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định BTA phía Việt Nam và Hoa Kỳ là ông Nguyễn Đình Lương và ông Joe Damond ký thỏa thuận về nguyên tắc các điều khoản BTA ngày 25/7/1999. Ảnh tư liệu: NVCC
Hai Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định BTA phía Việt Nam và Hoa Kỳ là ông Nguyễn Đình Lương và ông Joe Damond ký thỏa thuận về nguyên tắc các điều khoản BTA ngày 25/7/1999. Ảnh tư liệu: NVCC

*Hòa với U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào tứ kết Giải U17 Quốc gia 2025.

bna_3363-0fda6c66ad171ccb5edbe71f3c9cd20c.jpg
U17 SLNA rộng cửa vào Tứ kết. Ảnh: Đức Anh

* Thủ đoạn 'dùng người Việt lừa người Việt' của chủ công ty lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Nghệ An tóm gọn.

Lê Minh Dũng
Đối tượng Lê Minh Dũng bị cơ quan công an thẩm vấn. Ảnh: Tư liệu

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn giữa biển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn giữa biển

Triển khai giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Triển khai giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

