Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 16/9
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền; Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; Nghệ An công bố các khoản thu trong năm học 2025 – 2026; … là những thông tin nổi bật trong ngày 16/9.
* Tổng Bí thư: Biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể.
* Nghệ An: Gần 24.500 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.
* Chiều 16/9, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó có nội dung liên quan công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
* Cũng trong chiều 16/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025.
* Nghệ An công bố các khoản thu trong năm học 2025 - 2026.
* “Người thợ cày”trên cánh đồng BAT.
*Hòa với U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào tứ kết Giải U17 Quốc gia 2025.
* Thủ đoạn 'dùng người Việt lừa người Việt' của chủ công ty lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Nghệ An tóm gọn.