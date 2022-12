Nghệ An: Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức năm 2022, Kho bạc Nhà nước Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2021.

Sáng 23/12, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các đơn vị trong ngành tài chính và cán bộ công nhân viên chức Kho bạc Nhà nước.

Với mục tiêu và phương châm hành động năm 2022 “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ”, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện tốt các khoản thu, chi ngân sách; đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản. Tổ chức kiểm soát, thanh toán chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát, không để tồn đọng hồ sơ chậm xử lý mà không có lý do. Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách, đôn đốc các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đẩy mạnh triển khai và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Nghệ An, năm 2022, thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra: 20.114 tỷ đồng/KH 14.997 tỷ đồng, đạt 134,12% kế hoạch; kiểm soát chi thường xuyên 24.520 tỷ đồng, đạt 89% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản 12.643 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch vốn, trong đó, vốn ngân sách địa phương quản lý đã giải ngân 9.669 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

Kho bạc Nhà nước cũng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính: đẩy mạnh triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; tích cực, quyết liệt trong công tác thực hiện Dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện giám sát từ xa, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước trong năm 2022 (do Kho bạc Nhà nước thực hiện), Kho bạc nhà nước Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hoà - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước giao; Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước; Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kiểm soát chi qua Dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm quy trình một cửa trong giao dịch tại Kho bạc nhà nước; Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị Kho bạc Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao những kết quả mà Kho bạc Nhà nước tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh: Để góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, Kho bạc Nhà nước Nghệ An cần tập trung vào các nội dung: Xây dựng chương trình hành động sát, đúng, phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện nghiêm quản lý ngân sách nhà nước; Tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách của chính quyền các cấp; Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao chất lượng kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến.

Dịp này, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể được Bộ Tài Chính tặng Cờ thi đua và 1 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.