(Baonghean.vn) - Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” là hoạt động thường niên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Sáng 24/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tại huyện Quỳ Hợp. Ngày hội thu hút hơn 1.200 thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia.

Đây cũng là dịp để định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xác định tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ đoàn đã đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” và các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”. Bên cạnh đó, các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông một cách đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí Thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông mặc dù có giảm nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp, còn xảy ra khá nhiều trong đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Vì vậy, Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Ðoàn các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông của đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giảm bớt tai nạn, nhất là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia...

Nhằm hưởng ứng tinh thần “An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà” và lan tỏa văn hóa giao thông trong tuổi trẻ Nghệ An, dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên thanh niên. Đại diện các cơ sở đoàn đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí năm an toàn giao thông 2022 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên như: triển lãm tranh của thanh thiếu nhi. Ra mắt đội Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự An toàn giao thông, trao tặng các suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, thăm, tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông, gắn biển tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông; tổ chức Hội thi Rung Chuông vàng tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông…