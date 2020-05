Nghệ An trao thưởng 42 tác phẩm xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo Bác

Dự lễ trao thưởng có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn

Giải thưởng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí tỉnh nhà hưởng ứng và tham gia tích cực.



Năm 2019, Ban tổ chức Cuộc vận động cấp tỉnh đã nhận được 102 tác phẩm các loại tham gia.

Ban tổ chức đã lựa chọn 34 tác phẩm tham gia giải thưởng cấp Trung ương, trong đó có 1 tác phẩm báo chí đạt giải B toàn quốc, là tác phẩm: Nêu gương cán bộ đảng viên: Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên, của nhóm tác giả Xuân Thống - Mai Hậu (Báo Công an Nghệ An).

Qua thẩm định của các hội đồng chuyên môn cho thấy, số lượng tác phẩm ngày càng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, thể loại phong phú, đa dạng hơn. Các tác giả đều có sự đầu tư, tìm tòi tư liệu, phát hiện những yếu tố mới để đưa vào tác phẩm của mình.

Giải thưởng sáng tác quảng bá cho thấy được tình cảm sâu sắc, niềm kính yêu vô hạn của đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí đối với Bác Hồ kính yêu và sự quan tâm của họ đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong xã hội. Những tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí đã góp phần không nhỏ cho việc lan tỏa các giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng như việc học tập và làm theo Bác trong xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền về giải thưởng còn chưa đến được hết các hội viên hội văn học nghệ thuật, các nhà báo nên còn nhiều văn nghệ sỹ, nhà báo chưa tham gia. Số tác giả mới tham gia giải hưởng còn hạn chế; các tác phẩm có sự đột phá về mặt nội dung cũng như hình thức thể hiện chưa nhiều... Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được các tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật xuất sắc nhất ở tất cả các thể loại, trong đó, có 4 tác phẩm đạt giải Nhất, 13 tác phẩm đạt giải Nhì, 17 tác phẩm đạt giải Ba và 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích và 3 giải thưởng quảng bá.

Thông qua trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt huyết, năng lực tiếp tục sáng tác, quảng bá về chủ đề này.

Lễ trao giải là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Các tác phẩm đạt giải cấp Trung ương và cấp tỉnh được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và được Nhà xuất bản Nghệ An in ấn, phát hành rộng rãi trong công chúng, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua.