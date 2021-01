Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021

Năm 2021, trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình, các nhiệm vụ đặt ra, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết quả đạt được trong năm 2020, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng quốc phòng - an ninh, cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.