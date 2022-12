Nghệ An yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp không nợ lương, thưởng của người lao động dịp Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động dịp cuối năm.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...; tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời có hiệu quả các kế hoạch và công văn mà UBND tỉnh đã ban hành trước đó.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị, doanh nghiệp tăng cường nắm bắt, hỗ trợ, thúc đẩy, hướng dẫn thực hiện chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi. Nhất là việc thanh toán, không được để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong tháng giáp Tết và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; kịp thời, chủ động giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động nhằm hạn chế tranh chấp lao động dẫn đến đình công.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công trong các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý, nhất là các doanh nghiệp có đông lao động, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; phối hợp với công đoàn cùng cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên, chủ động nắm tình hình về an ninh, trật tự tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các dấu hiệu hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động công nhân lao động đình công, ngừng việc gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; hỗ trợ giải quyết các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công không đúng trình tự pháp luật quy định.

UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp; thường xuyên trao đổi, đối thoại với công nhân lao động, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là các doanh nghiệp có đông lao động để hỗ trợ, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động, đình công nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội nhằm kịp thời đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức thành viên của mình và vận động các tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật; chủ động đối thoại, thương lượng với người lao động và đại diện tập thể người lao động để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp; nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kiến nghị với cơ quan Nhà nước tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế không để tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội; Chủ động giải quyết tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn (nếu có) theo thẩm quyền để đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được yêu cầu thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế của doanh nghiệp, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động, động viên người lao động sau Tết trở lại làm việc, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh, nhất là vào giai đoạn trước, trong và sau Tết; Thường xuyên đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết, tháo gỡ; có phương án hỗ trợ duy trì việc làm và hạn chế cắt giảm việc làm đối với người lao động.