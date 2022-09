Người nuôi tôm gấp rút thu hoạch trước khi bão Noru đổ bộ

(Baonghean.vn) - Mặc dù theo dự báo Nghệ An không nằm ở tâm bão Noru, tuy nhiên hoàn lưu bão có thể sẽ gây mưa lớn, ngập úng, do đó, các chủ đầm tôm trên địa bàn Diễn Châu, TP.Vinh đang gấp rút thu hoạch tôm chạy bão.

Gia đình anh Nguyễn Đình Công, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu có 6 ao tôm vụ 2 đang mùa thu hoạch. Sau khi nghe báo, đài thông tin về dự kiến sẽ có bão Noru kèm theo mưa lớn sắp đổ bộ, anh Công đã liên hệ với các thương lái để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tôm.

Anh Công cho biết: Lứa tôm này chúng tôi thả giống xen kẽ, hiện đã thu hoạch được 1/2 sản lượng, số lượng còn lại tầm khoảng 10 ngày nữa mới có thể xuất bán, tuy nhiên trước tình hình mưa bão diễn biến thất thường, tôi đã chủ động thu hoạch sớm hơn nhằm đảm bảo an toàn, tránh rủi ro.

Được biết, do tôm vụ 2 nuôi trồng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi nắng nóng khắc nghiệt nên số hộ nuôi tôm trên địa bàn xã Diễn Trung giảm hơn so với các vụ khác. Cũng vì lẽ đó mà sản lượng tôm vụ 2 thường ít, đẩy giá tôm vụ 2 hiện đang lên mức cao. Tôm loại 50 con/kg hiện có giá 180.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá 230.000 đồng/kg. Mặc dù để thêm thời gian tôm sẽ càng được giá nhưng hiện nay bà con đều tập trung thu hoạch sớm để tránh rủi ro khi bão to, mưa lớn đổ bộ.

Ông Đậu Ngọc Hòa - Giám đốc HTX Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản xã Diễn Trung cho biết: Toàn xã có 36 hộ dân nuôi tôm vụ 2 với diện tích khoảng 20ha (tổng diện tích nuôi tôm hàng năm 53ha). Đến thời điểm hiện tại, các hộ dân đã cơ bản thu hoạch được 70% diện tích. Số còn lại xã đã có chỉ đạo gấp rút thu hoạch đề phòng mưa bão xẩy ra. Những ngày qua, các thương lái từ các địa phương đổ về để thu mua cho bà con, phấn đấu hết ngày mai (27/9) toàn bộ tôm vụ 2 sẽ được thu hoạch xong trước khi bão Noru đổ bộ.

"Hiện nay có những hộ dân đã thu hoạch xong tôm vụ 2 và chuẩn bị thả giống nuôi tôm vụ 3, chúng tôi đã khuyến cáo với bà con tạm dừng việc thả giống vào thời điểm này, đợi khi nào bão tan, mưa tạnh khi đó mới thả để tránh rủi ro." - ông Hòa nhấn mạnh.

Xã Hưng Hòa là địa phương có truyền thống nuôi tôm lâu năm trên địa bàn TP.Vinh. Tôm vụ 2 năm nay, toàn xã nuôi trồng 30ha tôm với khoảng 150 hộ dân. Là vùng tiếp giáp với sông Lam, thường xuyên ngập úng trong sản xuất nông nghiệp khi mưa lớn nên xã đã có công văn thông báo trên loa phát thanh tại các xóm, khuyến cáo các hộ nuôi tôm nhanh chóng hoàn thành thu hoạch tôm vụ 2.

Chính quyền xã Hưng Hòa cho biết, do đã có kinh nghiệm ứng phó trong mùa mưa bão nên bà con nuôi tôm trên địa bàn xã thường thả giống vụ 2 sớm hơn để chủ động thu hoạch sớm. Vì địa bàn TP.Vinh là vùng tiêu thụ thủy, hải sản lớn nên tôm thu hoạch đến đâu đều được các thương lái thu mua đến đó. Dù giá thấp hơn so với tôm vụ 3 nhưng bà con đều phấn khởi vì đã "ăn chắc" trước khi bão đổ bộ.

Trước tình hình hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng, xã Hưng Hòa đã cắt cử lực lượng túc trực tại các cống thoát nước ra sông Lam. Theo đó, khi mực nước sông Lam xuống thấp, địa phương sẽ mở cống Chùa để tiêu thoát nước từ trong đồng ruộng, khu dân cư, nuôi trồng thủy sản ra sông Lam. Nếu nước sông Lam dâng cao thì sẽ đóng cống lại để nước không chảy ngược vào địa bàn. Công việc này được duy trì thường xuyên trong cả tuần qua để tránh ngập.