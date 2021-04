Nguyễn Văn Bách, thêm một lần lỡ hẹn

Từng là thủ quân của U17 SLNA (2020) và U19 SLNA (2021), nhưng Nguyễn Văn Bách lại không được triệu tập lên U19 Việt Nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, cầu thủ trẻ người Yên Thành bị HLV Philippe Troussier "bỏ rơi". Trái lại, những đồng đội như Nguyễn Cảnh Tiệp, Trịnh Hoàng Cảnh, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Công Huy và Phan Xuân Đại thì có được vinh dự đó.



Đánh giá một cách khách quan, Nguyễn Văn Bách đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo SLNA. Những màn trình diễn trong màu áo U15, U17 và U19 SLNA tại các VCK là minh chứng rõ ràng. Đừng quên, Nguyễn Văn Bách chính là chủ nhân của danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất" tại VCK U17 QG 2020, giải đấu mà U17 SLNA là nhà vô địch.

Sự mạnh mẽ, nhiệt tình và hiệu quả của Nguyễn Văn Bách ở phía sau, giúp Đinh Xuân Tiến thoải mái hơn với nhiệm vụ của một "nhạc trưởng". Không ngoa khi nói rằng, trong đội hình U17 hay U19 của SLNA, Nguyễn Văn Bách giống như là "bệ phóng" để người đồng đội Đinh Xuân Tiến được bay cao, được tự do, thoải mái phô diễn hết tài năng của mình.

Vì vậy, việc Nguyễn Văn Bách vắng mặt trong đợt tập trung lần này của U18 Việt Nam, khiến không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối. Một câu hỏi được đặt ra là: Vì sao, Nguyễn Văn Bách không "lọt vào mắt xanh" của HLV Philippe Troussier, trong khi 6 đồng đội khác ở U19 SLNA lại có được vinh dự trên?

Sự xuất sắc của Nguyễn Văn Bách góp phần giúp Đinh Xuân Tiến (số 10) thi đấu thăng hoa. Ảnh: Bá Tuấn

Chia sẻ với Báo Nghệ An, HLV Lê Mạnh Hùng, hiện đang công tác tại lò đào tạo SLNA cho biết: "Sở dĩ Nguyễn Văn Bách không nằm trong kế hoạch của HLV Philippe Troussier là do không phù hợp với lối chơi ban bật nhỏ của U18 Việt Nam hiện tại. Cho nên, những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện sẽ được ưu tiên hơn so với những cầu thủ có phong cách thi đấu thiên về sức mạnh như Nguyễn Văn Bách".