Nhà vô địch Olympia 24 nhắn nhủ 4 thí sinh chung kết 25 Trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Quán quân Võ Quang Phú Đức và cựu thí sinh Duy Anh chia sẻ kinh nghiệm quý báu về tâm lý thi đấu và áp lực.

Lời khuyên từ nhà đương kim vô địch Võ Quang Phú Đức

Trước trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, nhà đương kim vô địch năm thứ 24 Võ Quang Phú Đức đã có những chia sẻ chân thành, gửi gắm kinh nghiệm tới bốn thí sinh sẽ tranh tài.

"Một năm trước, mình cũng ở trong vị trí như các bạn bây giờ. Lời khuyên hữu ích nhất mình muốn dành cho các bạn là hãy giữ cho mình một tâm lý thật thoải mái, thả lỏng mọi thứ sau khi đã chuẩn bị thật kĩ về mặt kiến thức để có được trận đấu tốt nhất", Phú Đức, cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế, chia sẻ.

Phú Đức giành chiến thắng trong trận Chung kết năm thứ 24, ngày 13/10/2024.

Theo quán quân năm 2024, việc không đặt nặng hai chữ "thành tích" là yếu tố quan trọng để có trạng thái tinh thần tốt nhất. "Dù sao bước vào một trận Chung kết năm đã là một thành công rất lớn. Mình hi vọng các bạn sẽ đem tâm thế 'không còn gì để mất' để thi đấu thoải mái nhất", Phú Đức nhắn nhủ.

Anh cũng cho rằng chiến thắng tại Olympia không chỉ giới hạn ở danh hiệu, mà còn là cơ hội để các thí sinh vượt qua chính mình và khám phá những năng lực mới của bản thân.

Góc nhìn từ cựu thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh

Nguyễn Đình Duy Anh, thí sinh giành giải Ba trong trận Chung kết năm thứ 21, cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến mùa giải năm nay. Anh đưa ra những nhận xét chi tiết về bốn nhà leo núi, thể hiện sự theo dõi sát sao của mình.

Duy Anh bày tỏ sự ấn tượng với sự chắc chắn của Nhựt Lam, phong độ của Thanh Tùng, nền tảng tốt của Duy Khoa từ trường Quốc học Huế, và bản lĩnh của Bảo Khánh sau một cuộc thi Quý đặc biệt.

Nguyễn Đình Duy Anh, thí sinh trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

"Mong rằng các bạn sẽ thi đấu thật hết mình và có thể mỉm cười mãn nguyện với sự thể hiện của mình, dù kết quả có ra sao", Duy Anh chia sẻ. Anh cũng cho rằng cảm giác hồi hộp là một phần tất yếu và ý nghĩa của cuộc thi.

Chàng trai xứ Nghệ hy vọng Olympia sẽ là một kỷ niệm đẹp và là bệ phóng cho những thành công trong tương lai của cả bốn thí sinh.

Lịch thi đấu Chung kết Olympia năm thứ 25

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và phát trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online (VTV.vn).