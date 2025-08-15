Quốc tế Nhận định, dự đoán Aston Villa vs Newcastle: Chích chòe gục ngã phút cuối Trận đấu giữa Aston Villa vs Newcastle giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 16/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Newcastle mới nhất

HLV Unai Emery đã mất các cầu thủ mượn như Marco Asensio, Marcus Rashford và Axel Disasi, nhưng Aston Villa vẫn giữ được bộ khung bất chấp nghi ngờ quanh một số trụ cột.

Emiliano Martinez và Morgan Rogers vẫn ở lại, trong khi Ollie Watkins – người trở thành chân sút số một của CLB tại Ngoại hạng Anh mùa trước – vẫn sẵn sàng thi đấu. Anh ghi bàn đều đặn trong giai đoạn tiền mùa giải và đã lập công ở cả bốn trận sân nhà tại Ngoại hạng gặp Newcastle, tổng cộng có bảy lần tham gia vào bàn thắng.

Tuy nhiên, Martinez sẽ phải thi hành án treo giò do thẻ đỏ trực tiếp ở Old Trafford mùa trước; Ross Barkley và Andres Garcia chấn thương, còn Rogers gặp vấn đề ở mắt cá.

Tân binh Evann Guessand có thể được sử dụng trên hàng công, trong khi cầu thủ địa phương Jacob Ramsey nhiều khả năng sẽ gia nhập đội khách vào thứ Bảy.

Về phía Newcastle, họ đã bổ sung Aaron Ramsdale, Anthony Elanga và cựu hậu vệ Milan Malick Thiaw, nhưng Alexander Isak – người ghi 11 bàn trong 13 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng – vẫn chưa thể ra sân.

Ngoài ra, Joe Willock vắng mặt vì chấn thương gân Achilles, còn Anthony Gordon đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Nếu được phép thi đấu, Gordon có thể được bố trí đá “số 9 ảo” trong bối cảnh Eddie Howe thiếu tiền đạo.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Newcastle mới nhất

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, McGinn, Rogers; Watkins

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Nhận định bóng đá Aston Villa vs Newcastle mới nhất

Sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu tại giải Ngoại hạng và tiến sâu ở cả hai giải đấu cúp, Aston Villa sẽ hướng đến việc nối dài một mùa bóng thành công nữa khi các trận đấu chính thức trở lại vào cuối tuần này.

Ngoại trừ những cầu thủ hết hợp đồng cho mượn, họ đến nay vẫn giữ được các trụ cột bất chấp nhiều đồn đoán, đồng thời bổ sung vài tân binh cho đội hình từng vào tới tứ kết Champions League mùa trước.

HLV Unai Emery có thể vẫn tiếc nuối khi bỏ lỡ suất trở lại ngay lập tức với giải đấu hàng đầu châu Âu sau trận thua Manchester United ở vòng cuối Ngoại hạng Anh, nhưng Villa vẫn còn chiến dịch Europa League phía trước.

Bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp, họ sau đó đã có chuyến du đấu Mỹ bất bại trước khi trở lại West Midlands với chiến thắng 4-0 trước Roma.

Tuần trước, Villa khép lại lịch giao hữu dày đặc bằng trận thua Marseille và thắng đội bóng cũ của Emery – Villarreal, trước khi quay về sân Villa Park.

Trung bình hơn hai điểm mỗi trận ở giải Ngoại hạng, đội bóng thành Birmingham chỉ thua một lần tại B6 mùa trước; thực tế họ đã bất bại 21 trận sân nhà trên mọi đấu trường, thắng cả tám trận gần nhất.

Đây không chỉ là chuỗi trận dài nhất kể từ giữa thập niên 1970, mà Villa còn thắng năm trong sáu trận sân nhà gần nhất trước Newcastle, bao gồm chiến thắng 4-1 hồi tháng 4.

Tất nhiên, Newcastle sẽ nhớ lại chiến thắng đậm ở vòng mở màn mùa 2023, khi họ đánh bại Villa 5-1 tại St James’ Park.

Vào tháng 5, đoàn quân của Eddie Howe đã vượt qua chính đối thủ này để giành suất dự Champions League mùa này nhờ hơn hiệu số bàn thắng, khép lại một mùa bóng đáng nhớ.

Kết thúc 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, “Chích chòe” vẫn cán đích ở vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh dù thua cả hai vòng đấu cuối.

Kể từ khi bước vào kỳ nghỉ hè, Newcastle đã trải qua giai đoạn chuyển nhượng khó khăn khi nhiều mục tiêu rơi vào tay đội khác, trong khi ngôi sao Alexander Isak được cho là muốn ra đi.

Ngoài ra, Newcastle không thắng bất kỳ trận giao hữu nào, thua Celtic, Arsenal và đội tuyển K-League, hòa Espanyol và Tottenham.

Khép lại bằng thất bại trên sân nhà trước Atletico Madrid càng khiến tinh thần người hâm mộ sa sút, nhưng ít nhất họ vẫn có lợi thế về thành tích đối đầu ở vòng mở màn. Newcastle đã thắng trận ra quân trong ba mùa liên tiếp gần đây – nhiều hơn tổng số chiến thắng ở vòng mở màn của 14 mùa trước cộng lại.

Dự đoán tỉ số Aston Villa vs Newcastle mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Aston Villa vs Newcastle như sau:

Sportsmole: Aston Villa 2-0 Newcastle

WhoScore: Aston Villa 2-1 Newcastle

Aston Villa 2-1 Newcastle Báo chúng tôi dự đoán: Aston Villa 2-1 Newcastle

Xem trực tiếp Aston Villa vs Newcastle khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Aston Villa vs Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 16/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.