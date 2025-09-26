Quốc tế Nhận định, dự đoán Brentford vs MU: Quá cay cho Quỷ đỏ Trận đấu giữa Brentford vs MU giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brentford vs MU mới nhất

Bộ đôi Gustavo Nunes và Paris Maghoma của Brentford đều đang hồi phục tốt sau chấn thương gân kheo và sẽ được kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn. Tuy vậy, khả năng họ góp mặt trong danh sách thi đấu vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhận thức rằng Man United của Amorim sẽ tiếp tục dùng sơ đồ 3 trung vệ, HLV Andrews cân nhắc giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 hoặc chuyển sang hàng thủ 4 người.

Jordan Henderson chơi ấn tượng trong những tuần gần đây và có thể đá cặp ở trung tuyến cùng tài năng trẻ 21 tuổi Yehor Yarmolyuk. Kevin Schade – người từng lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 trước Man United mùa trước – nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính trên hàng công bên cạnh Igor Thiago.

Về phía Man United, Casemiro sẽ bị treo giò một trận sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Chelsea, còn Lisandro Martinez vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối dài hạn từ tháng 2.

Diogo Dalot sẽ được kiểm tra trước giờ bóng lăn sau khi vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương cơ. Nếu không kịp trở lại, Noussair Mazraoui hoặc Amad Diallo sẽ là lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải.

Amorim cân nhắc trao cơ hội ra mắt Premier League cho thủ môn Senne Lammens, nhưng nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục tin dùng Altay Bayindir. Ở hàng thủ, Leny Yoro hy vọng sẽ được đá chính thay cho Harry Maguire.

Trong bối cảnh thiếu Casemiro, Manuel Ugarte là ứng viên sáng giá nhất để đá cặp cùng đội trưởng Bruno Fernandes ở trung tuyến. Trên hàng công, Matheus Cunha đang nỗ lực giành suất đá chính bên cạnh Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo – người sẽ đối đầu CLB cũ lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Old Trafford với mức phí 71 triệu bảng hồi mùa hè.

Đội hình dự kiến Brentford vs MU mới nhất

Brentford:

Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Manchester United:

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Nhận định bóng đá Brentford vs MU mới nhất

Sau một mùa hè thay đổi đáng kể tại Brentford, tân HLV Keith Andrews mới chỉ giành được 4 điểm sau 6 trận đầu tiên ở Premier League và vừa phải nhận thất bại thứ ba trước Fulham, đối thủ cùng khu vực Tây London, vào cuối tuần trước.

Mikkel Damsgaard đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát bằng bàn thắng mở tỷ số trong hiệp một, nhưng Fulham đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà, kết quả khiến Brentford chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng một điểm.

Brentford đã thủng lưới 10 bàn sau 5 trận Premier League mùa này, thành tích tệ nhất của họ ở giai đoạn này kể từ mùa 2003-04 tại hạng Ba (cũng 10 bàn). Chỉ có tân binh Burnley (95) phải đối mặt với nhiều cú sút hơn Brentford (70) tính đến thời điểm này.

Đội bóng của Andrews cũng gặp khó trong việc bảo toàn lợi thế dẫn trước, khi đã đánh rơi 8 điểm dù có bàn mở tỷ số. Họ ghi bàn trước trong 4 trận nhưng chỉ thắng được một (hòa 1, thua 2). Trong lịch sử Premier League, chỉ có Newcastle mùa 1999-00 (11 điểm) và Fulham mùa 2007-08 (9 điểm) từng đánh rơi nhiều điểm hơn từ vị thế dẫn bàn sau 5 trận đầu mùa.

Những thử thách khó khăn với Man City, Liverpool và Newcastle đang chờ phía trước, nhưng Brentford có thể kỳ vọng ở cuộc tiếp đón Man United vào thứ Bảy. Họ đã thắng 2 trong 3 trận sân nhà gần nhất trước Quỷ đỏ (hòa 1), và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tại Gtech (thắng 3, hòa 2).

HLV Ruben Amorim của Man United đã tạm thoát áp lực sau khi đội bóng của ông tận dụng lợi thế từ chiếc thẻ đỏ phút thứ 5 của thủ môn Robert Sanchez, để giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea trong cơn mưa nặng hạt tại Old Trafford cuối tuần qua.

Chiến thắng này là “cần thiết” sau khi Man United trải qua khởi đầu tệ nhất ở Premier League kể từ mùa 1992-93 với chỉ 4 điểm sau 4 trận. Dù bầu không khí tiêu cực vẫn bao trùm nửa đỏ thành Manchester, nhà vô địch 20 lần hiện đã bằng điểm với Man City và đứng trên Newcastle, Nottingham Forest và Aston Villa – những đội bóng giành vé dự cúp châu Âu mùa trước.

Sau 5 trận Premier League, Man United là đội dứt điểm nhiều nhất (81) – trong khi Brentford là đội ít nhất (41). Quỷ đỏ trung bình tung ra 16,2 cú sút/trận, cao hơn con số 13,9 của mùa trước dưới thời Amorim. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng tăng từ 1,33 lên 2,03.

Việc ghi bàn trước Brentford không phải là vấn đề với Man United khi họ đã nổ súng trong 11/13 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Quỷ đỏ hành quân đến Gtech với chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên sân khách ở Premier League (hòa 2, thua 5). Lần gần nhất họ có chuỗi tệ hơn là từ tháng 3 đến tháng 10/2019 (8 trận).

Man United đã thua 15/24 chuyến làm khách gần nhất tới London và từng nhận thất bại 3-4 trong lần gần nhất tới sân Brentford hồi tháng 5. Đội bóng của Amorim có nguy cơ để thua Brentford hai trận liên tiếp lần thứ ba trong lịch sử, sau khi từng thua liền nhau tại hạng Nhì tháng 12/1934 và tại hạng Nhất tháng 2/1937.

Dự đoán tỉ số Brentford vs MU mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brentford vs MU như sau:

Sportsmole: Brentford 2-2 MU

WhoScore: Brentford 1-1 MU

Brentford 1-1 MU Chúng tôi dự đoán: Brentford 2-2 MU

Xem trực tiếp Brentford vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brentford vs MU trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.