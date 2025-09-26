Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Liverpool: Mất điểm đáng tiếc Trận đấu giữa Crystal Palace vs Liverpool giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Liverpool mới nhất

Hugo Ekitike của Liverpool nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) vì cởi áo ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Southampton ở Cúp Liên đoàn, ngày 23/9/2025

Điểm trừ duy nhất của Palace cuối tuần trước là việc Yeremy Pino phải rời sân giữa chừng vì đau đầu gối, nhưng cầu thủ chạy cánh này đã trở lại tập luyện trong tuần và sẵn sàng ra sân.

Ismaila Sarr – người gặp vấn đề ở đùi từ trận thắng Aston Villa 3-0 cuối tháng 8 – cũng có thể tái xuất, đe dọa vị trí đá chính của Daichi Kamada. Tuy vậy, Palace vẫn thiếu vắng năm cầu thủ: Cheick Doucoure (đầu gối), Chadi Riad (đầu gối), Walter Benitez (ngón tay), Odsonne Edouard (gân Achilles) và Caleb Kporha (lưng).

Về phía Liverpool, chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Ekitike tại Cúp Liên đoàn khiến tiền đạo 23 tuổi này bị treo giò một trận và nhiều khả năng Alexander Isak sẽ có màn ra mắt Premier League trong màu áo The Reds.

Ngoài ra, Liverpool còn chịu tổn thất khi trung vệ trẻ Giovanni Leoni gặp chấn thương dây chằng chéo trước và có thể nghỉ hết mùa.

Ngoại trừ hai trường hợp trên, HLV Slot không gặp thêm vấn đề nào về lực lượng. Ông dự kiến sẽ thay đổi tới 10 vị trí so với trận gặp Southampton. Tuy nhiên, ông vẫn đang cân nhắc khả năng sử dụng Florian Wirtz – cầu thủ trị giá 116 triệu bảng từng ngồi dự bị trong trận derby Merseyside.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Liverpool mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Guehi, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Liverpool:

Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool mới nhất

Sở hữu chuỗi bất bại dài nhất hiện tại ở Premier League, Crystal Palace hướng đến việc nâng thành tích lên 12 trận không thua tại giải đấu cao nhất nước Anh vào chiều thứ Bảy; trong lịch sử, họ chỉ từng làm được điều này một lần, dưới thời Steve Coppell năm 1990.

Ngày 20/9, HLV Oliver Glasner chứng kiến trận thứ 11 liên tiếp không thua ở Premier League, khi các bàn thắng của Jean-Philippe Mateta và Tyrick Mitchell – xen giữa pha lập công của Jarrod Bowen – giúp Palace giành chiến thắng 2-1 trước West Ham trong trận derby London ngay trên sân khách.

Bàn gỡ hòa của Bowen mới chỉ là bàn thua thứ hai mà Palace phải nhận từ đầu mùa, thành tích phòng ngự tốt nhất giải – ngang bằng Arsenal. Khởi đầu đầy tích cực này báo hiệu nhiều điều lạc quan cho nhà vô địch FA Cup.

Thực tế, lần gần nhất Palace bất bại trong 5 trận mở màn Premier League là mùa 1990-91, khi họ không thua 10 trận đầu và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba – thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh của CLB.

Dù giấc mơ Champions League còn xa, nhưng Palace sẽ sớm phải quan tâm đến đấu trường châu Âu: sau cuộc tiếp đón Liverpool, họ sẽ bước vào trận ra quân tại vòng bảng Europa Conference League gặp Dynamo Kiev vào thứ Năm tuần sau.

Trùng hợp là Palace và Liverpool sẽ còn tái ngộ tại vòng bốn Cúp Liên đoàn, sau khi The Reds vượt qua Southampton với chiến thắng 2-1 trên sân Anfield hôm thứ Ba.

Đúng như thường lệ, đội hình xoay tua mạnh của Slot phải chờ tới 10 phút cuối mới có bàn ấn định, nhờ cú đệm bóng cận thành của Hugo Ekitike. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị lu mờ bởi chiếc thẻ vàng thứ hai ngớ ngẩn khi anh cởi áo ăn mừng, dẫn tới thẻ đỏ.

Dù pha xử lý thiếu suy nghĩ, bàn thắng đó vẫn đưa Liverpool đến chiến thắng thứ bảy liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, chiến thắng thứ sáu trong chuỗi này chính là trận derby Merseyside 2-1 trước Everton, giúp nhà ĐKVĐ duy trì mạch toàn thắng tại Premier League.

Liverpool chưa có những trận thắng quá áp đảo, nhưng họ đã tạo ra khoảng cách 5 điểm so với nhóm bám đuổi ở ngôi đầu bảng. Nếu thắng tiếp, Liverpool sẽ có lần thứ năm trong lịch sử khởi đầu mùa giải Premier League với 6 chiến thắng liên tiếp.

Thành tích đối đầu tại Selhurst Park cũng ủng hộ Liverpool, khi họ thắng 9 và hòa 1 trong 10 trận gần nhất làm khách của Palace ở Premier League. Tuy nhiên, chính Palace đã đánh bại The Reds trên chấm luân lưu để giành Community Shield hồi tháng 8.

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 1-2 Liverpool

WhoScore: Crystal Palace 1-1 Liverpool

Crystal Palace 1-1 Liverpool Chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 1-1 Liverpool

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.