Quốc tế Nhận định, dự đoán Leeds vs Bournemouth: Ôm hận phút cuối Trận đấu giữa Leeds vs Bournemouth giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Leeds vs Bournemouth mới nhất

Chiến thắng trước Wolves của Leeds trở nên kém trọn vẹn khi hậu vệ Jayden Bogle dính chấn thương mắt cá ở những phút cuối trận. HLV Farke cho biết bàn chân của anh bị “sưng khá to” và chưa rõ khả năng trở lại.

Bogle nằm trong nhóm 4 cầu thủ còn bỏ ngỏ cùng Wilfried Gnonto (bắp chân), Daniel James (bụng) và Lucas Perri (đùi). Tuy nhiên, Farke nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình chiến thắng, với tân binh James Justin là lựa chọn thay thế trực tiếp ở vị trí hậu vệ phải. Okafor chắc chắn tiếp tục đá chính sau khi thực hiện tới 14 pha đi bóng thành công trước Wolves – kỷ lục mới của một cầu thủ Leeds tại Premier League.

Bên phía Bournemouth, HLV Iraola cũng buộc phải thay hậu vệ phải ở trận trước, khi Alex Jimenez được rút ra để nhường chỗ cho James Hill do đã nhận thẻ vàng cuối hiệp một. Đó nhiều khả năng chỉ là điều chỉnh chiến thuật.

Do đó, đội hình của Bournemouth gần như không thay đổi. Họ vẫn thiếu Adam Smith (đùi), Enes Unal (đầu gối), còn Lewis Cook khó có thể ra sân sau cú ngã mạnh khiến anh chấn thương vai.

Tiền vệ tấn công Justin Kluivert vẫn chưa đá chính trận nào ở Premier League mùa này sau chấn thương bắp chân hồi mùa hè, nhưng nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội từ băng ghế dự bị nếu Iraola điều chỉnh chiến thuật.

Đội hình dự kiến Leeds vs Bournemouth mới nhất

Leeds United:

Darlow; Justin, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Bournemouth:

Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Brooks; Evanilson

Nhận định bóng đá Leeds vs Bournemouth mới nhất

Leeds United đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải Premier League 2025-26, sau khi HLV Daniel Farke phải chứng kiến hai thất bại liên tiếp trước Arsenal và Fulham. Lần này, họ nhấn chìm Wolverhampton Wanderers sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng.

Bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 của Ladislav Krejci tưởng chừng mang lại lợi thế cho Wolves, nhưng Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach (cầu thủ xuất sắc nhất trận) và Noah Okafor đều ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League dưới thời Farke, giúp Leeds thắng 3-1 ngay tại Molineux.

Nhờ trận thắng thứ hai từ đầu mùa, “The Whites” đang vượt qua kỳ vọng trụ hạng ban đầu và tạm đứng ở vị trí thứ 12 trên BXH, chỉ kém nhóm top 4 đúng 3 điểm.

Dù Farke không quá chú trọng bảng xếp hạng giai đoạn sớm, nhưng hai chiến thắng sau 5 vòng đấu Premier League cũng đã cân bằng số trận thắng mà Leeds có được trong 14 trận gần nhất ở hạng đấu cao nhất trước khi xuống hạng năm 2023.

Đặc biệt, Leeds vẫn giữ sạch lưới trên sân nhà Elland Road sau hai chiến thắng trước Everton và Newcastle United. Trong lịch sử Premier League, chỉ có Swansea City (2011-12) và Watford (2015-16) từng giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp khi mới lên hạng.

Cũng với thành tích giữ sạch lưới 3 trận, Bournemouth của HLV Andoni Iraola đã ngăn cản hàng công thiếu hiệu quả của Newcastle cuối tuần trước, khiến ngày trở lại St. James’ Park của Eddie Howe trở nên buồn bã.

Dẫu vậy, trận hòa 0-0 được xem là hai điểm đánh rơi thay vì một điểm giành được, bởi Bournemouth cầm bóng 56% và tung ra 11 cú sút, so với chỉ 4 của Newcastle. Tuy nhiên, việc cầm hòa một ứng viên Champions League vẫn là kết quả không tệ.

Đã có số điểm hai con số và hiện góp mặt trong top 4, Bournemouth chỉ thua 3/13 trận gần nhất ở Premier League. Khả năng ghi bàn trên sân khách của họ cũng rất đáng chú ý, với 16/17 trận gần nhất có bàn thắng, ngoại trừ trận hòa 0-0 với Crystal Palace hồi tháng 4.

Tuy nhiên, Elland Road lại là điểm đến “ám ảnh” với Bournemouth: họ toàn thua cả 7 trận làm khách tại đây, để lọt lưới 18 bàn. Lần gần nhất là trận thua kịch tính 3-4 tháng 11/2022, trước khi họ trả món nợ bằng chiến thắng 4-1 ở sân Vitality sau đó trong mùa giải.

Dự đoán tỉ số Leeds vs Bournemouth mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Leeds vs Bournemouth như sau:

Sportsmole: Leeds 1-2 Bournemouth

WhoScore: Leeds 0-2 Bournemouth

Leeds 0-2 Bournemouth Chúng tôi dự đoán: Leeds 0-1 Bournemouth

Xem trực tiếp Leeds vs Bournemouth khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Leeds vs Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.