Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs Burnley: 3 Bàn đãi khách Trận đấu giữa Man City vs Burnley giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs Burnley mới nhất

Man City sẽ thiếu vắng năm cầu thủ vì chấn thương: Abdukodir Khusanov (mắt cá), Omar Marmoush (đầu gối), Rayan Cherki (đùi), Rayan Ait-Nouri (chưa rõ), và Mateo Kovacic (gân Achilles).

Erling Haaland đang là dấu hỏi sau khi rời sân vì đau lưng nhẹ trong trận gặp Arsenal và vắng mặt ở trận gặp Huddersfield. Tuy nhiên, HLV Guardiola hy vọng tiền đạo người Na Uy – người đã ghi 6/9 bàn của City tại Premier League mùa này (chiếm 67%) – sẽ kịp bình phục để ra sân.

Sau khi xoay tua tới 9 vị trí hồi giữa tuần, Guardiola sẽ triệu hồi dàn trụ cột như Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rodri, Tijjani Reijnders, Jeremy Doku và đội trưởng Bernardo Silva. Câu hỏi còn lại là liệu Rico Lewis hay Matheus Nunes sẽ được chọn đá hậu vệ phải thay Khusanov.

Về phía Burnley, Jordan Beyer (đùi), Connor Roberts (đầu gối) và Zeki Amdouni (đầu gối) vẫn chưa thể trở lại. Jacob Bruun Larsen cũng chưa chắc ra sân do bị đau nhẹ và sẽ được kiểm tra sát giờ thi đấu.

Lesley Ugochukwu đã hoàn thành án treo giò trong trận gặp Nottingham Forest và tái xuất ở trận đấu với Cardiff, anh sẽ cạnh tranh suất đá chính ở hàng tiền vệ cùng Florentino Luis – bản hợp đồng mới – và đội trưởng Josh Cullen.

Josh Laurent có thể tiếp tục được kéo về đá trung vệ trong sơ đồ 5 hậu vệ, sát cánh cùng Hjalmar Ekdal và Maxime Esteve. Trong khi đó, Kyle Walker – 35 tuổi – nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ phải khi đối đầu với CLB cũ Man City, nơi anh từng giành 18 danh hiệu và có hơn 300 lần ra sân trong 8 năm khoác áo.

Đội hình dự kiến Man City vs Burnley mới nhất

Manchester City:

Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Burnley:

Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Ugochukwu, Anthony; Foster

Nhận định bóng đá Man City vs Burnley mới nhất

Sau khi đánh rơi hai điểm vào phút chót trong trận hòa với Arsenal ở Premier League cuối tuần trước, Manchester City đã nhanh chóng trở lại mạch chiến thắng vào đêm thứ Tư khi vượt qua Huddersfield Town (League One) với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn lần thứ 12 trong 13 mùa giải gần nhất.

Mười năm sau lần cuối Emile Heskey góp mặt ở Cúp Liên đoàn, các CĐV Man City đã được chứng kiến hai cậu con trai của ông – Reigan và Jaden – có trận ra mắt đội một. Tổng cộng có 8 cầu thủ từ học viện được HLV Pep Guardiola trao cơ hội, trong khi Phil Foden và Savinho là những người lập công, chia đều hai hiệp đấu trên đất South Yorkshire.

City sẽ hành quân đến sân của Swansea City ở vòng bốn, trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới vô cùng dày đặc: họ sẽ có ba trận đấu chỉ trong tám ngày – hai trận Premier League gặp Burnley và Brentford, xen giữa là trận Champions League với Monaco – trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo.

Với chỉ 7 điểm sau 5 vòng đấu – thành tích tệ nhất ở thời điểm này kể từ mùa 2006-07 (4 điểm) – Man City rất cần một chuỗi trận khởi sắc tại giải Ngoại hạng. Họ có lý do để tin tưởng vào một chiến thắng cuối tuần này khi tiếp đón Burnley, bởi The Citizens đã thắng 22/24 trận gần nhất trước các đội bóng mới lên hạng tại Premier League (hòa 2) kể từ sau thất bại 1-2 trước Leeds vào tháng 4/2021.

Trên thực tế, Man City đã toàn thắng 13 lần đối đầu gần nhất với Burnley trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 46-2. Trong lịch sử CLB, họ chỉ có chuỗi thắng dài hơn trước Fulham (18 trận), Watford (16), Bournemouth (15) và West Brom (14).

Trong khi Man City dễ dàng vượt qua đối thủ hạng dưới thì Burnley lại gây thất vọng khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Cardiff City – một ứng viên thăng hạng từ League One – tại Cúp Liên đoàn hôm thứ Tư. Đó là năm thứ hai liên tiếp Burnley bị loại trước vòng 4.

Dù Zian Flemming ghi bàn trong hiệp hai, nhưng nó không đủ để cứu vãn trận đấu. HLV Scott Parker thừa nhận ông “thất vọng” khi đội hình có nhiều thay đổi đã “không đạt được chuẩn mực mong đợi” tại Turf Moor.

Burnley hiện không thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận gần nhất tại Premier League. Họ vừa để Nottingham Forest cầm hòa 1-1 cuối tuần trước và hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm – hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Cuối tuần này, họ phải đối mặt với thử thách rất lớn khi làm khách tại Etihad – nơi Burnley đã không thắng trong 19 lần gần nhất ở giải VĐQG (hòa 6, thua 13), kể từ chiến thắng 5-2 vào tháng 3/1963. Họ cũng đã thua cả 7 lần gần nhất làm khách của Man City tại Premier League, để thủng lưới tới 25 bàn.

Mặc dù lập kỷ lục giữ sạch lưới 30 trận ở Championship mùa trước, nhưng hiện tại Burnley là đội bóng Premier League chịu nhiều sức ép nhất: đối mặt với nhiều cú sút nhất (95), nhiều cú sút trúng đích nhất (25) và có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) cao nhất (10,5). Tuy nhiên, Burnley có thể phần nào lạc quan khi biết rằng Man City chỉ dứt điểm trung bình 11 lần mỗi trận tại Premier League mùa này – thấp nhất kể từ mùa 2000-01.

Dự đoán tỉ số Man City vs Burnley mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs Burnley như sau:

Sportsmole: Man City 3-1 Burnley

WhoScore: Man City 3-0 Burnley

Man City 3-0 Burnley Chúng tôi dự đoán: Man City 3-0 Burnley

Xem trực tiếp Man City vs Burnley khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.