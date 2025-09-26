Quốc tế Nhận định, dự đoán Nottingham vs Sunderland: Rượt đuổi bất thành Trận đấu giữa Nottingham vs Sunderland giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Sunderland mới nhất

Bên phía Forest, Ola Aina vẫn vắng mặt do chấn thương gân kheo. Trung vệ chủ lực Murillo đã nghỉ 3 trận vì chấn thương mắt cá và sẽ được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

Tiền vệ Douglas Luiz cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi phải rời sân sớm ở trận hòa Betis do “căng cơ gân kheo”. Nếu anh không kịp bình phục, Morgan Gibbs-White có thể được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm cùng Ibrahima Sangare và Elliot Anderson – người đang có phong độ cao.

Igor Jesus hy vọng được đá chính và có màn ra mắt Premier League trọn vẹn sau cú đúp giữa tuần. Tuy nhiên, Chris Wood – người đã ra sân từ đầu tất cả các trận Premier League mùa này – nhiều khả năng sẽ trở lại dù đã tịt ngòi 4 trận gần nhất.

Về phía Sunderland, kỷ lục gia chuyển nhượng Habib Diarra phải nghỉ đến tháng 12 sau ca phẫu thuật háng. Ngoài ra còn có Romaine Mundle (gân kheo), Dennis Cirkin (cổ tay), Aji Alese (vai) và Leo Hjelde (gân Achilles) cũng vắng mặt. Tuy nhiên, Luke O’Nien (vai) đã sẵn sàng trở lại.

Reinildo bắt đầu án treo giò 3 trận sau thẻ đỏ cuối tuần trước. Arthur Masuaku nhiều khả năng sẽ thay thế ở vị trí hậu vệ trái. HLV Le Bris cũng cân nhắc việc gọi lại Daniel Ballard hoặc tiếp tục sử dụng cặp trung vệ Omar Alderete – Nordi Mukiele, trong đó Mukiele có thể được đẩy sang đá hậu vệ phải thay Trai Hume.

Ở tuyến giữa, sự vắng mặt của Diarra mở ra cơ hội cho Chris Rigg hoặc Enzo Le Fée đá cặp cùng Granit Xhaka và Noah Sadiki. Nếu Sadiki được chọn, Simon Adingra có thể góp mặt trên hàng công cùng Chemsdine Talbi và Isidor.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Sunderland mới nhất

Nottingham Forest:

Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Sunderland:

Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Nhận định bóng đá Nottingham vs Sunderland mới nhất

Kể từ khi Nuno Espirito Santo bị sa thải cách đây chưa đầy ba tuần, Nottingham Forest vẫn chưa có được chiến thắng nào trong bốn trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV mới Ange Postecoglou – người mà việc bổ nhiệm ông đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

Hai thất bại liên tiếp trước Arsenal (0-3) và Swansea City (2-3) – trận sau ở Cúp Liên đoàn – đã được nối tiếp bằng hai trận hòa. Forest cầm hòa Burnley 1-1 tại Premier League, trước khi chia điểm 2-2 với Real Betis ở Europa League hôm thứ Tư.

Forest từng dẫn 2-1 cho đến năm phút cuối nhờ cú đúp của tân binh Igor Jesus, nhưng cựu cầu thủ Man United – Antony – đã ghi bàn gỡ hòa muộn, khiến đội bóng này bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng ngay trong lần trở lại đấu trường châu Âu sau 30 năm vắng bóng.

Postecoglou – người từng vô địch Europa League cùng Tottenham mùa trước – trở thành HLV chính thức đầu tiên của Forest kể từ Billy Walker năm 1946 khởi đầu nhiệm kỳ bằng chuỗi 4 trận không thắng. Dù vậy, chiến lược gia gốc Hy Lạp – Australia khẳng định “có nhiều điều tích cực để lạc quan và chiến thắng sẽ đến”.

Cuối tuần này, Forest sẽ trở lại City Ground cho trận sân nhà đầu tiên dưới thời Postecoglou. Họ đã thua 4/6 trận sân nhà gần nhất ở Premier League (thắng 1, hòa 1), trong đó có thất bại 0-3 trước West Ham ở lần gần nhất – bằng số trận thua mà họ phải nhận trong 20 trận sân nhà trước đó (thắng 10, hòa 6).

Sunderland – đội vô địch play-off Championship mùa trước – đang là tân binh có khởi đầu ấn tượng nhất tại Premier League 2025-26, khi giành được 8 điểm sau 5 trận, so với Leeds (7) và Burnley (4).

“Black Cats” hiện có chuỗi 3 trận bất bại ở Ngoại hạng, gồm thắng lợi 2-1 trước Brentford và hai trận hòa liên tiếp với Crystal Palace và Aston Villa. Ở trận hòa với Villa, họ thi đấu hơn một giờ đồng hồ chỉ với 10 người sau khi Reinildo bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội Matty Cash – người cũng là tác giả bàn mở tỷ số. Dù vậy, Wilson Isidor tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ phút 75 – bàn thắng thứ ba của anh tại Premier League mùa này. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ Sunderland sau 5 trận đầu mùa kể từ Steven Fletcher năm 2012-13 (5 bàn).

Đứng thứ 7 trên BXH và chỉ kém đội nhì bảng 2 điểm, Sunderland là 1 trong 2 CLB chưa ghi bàn trong hiệp một mùa này (cùng Aston Villa), nhưng ở hiệp hai họ đã có tới 6 bàn – chỉ kém nhà vô địch Liverpool (7).

Sunderland chuẩn bị có lần đầu tiên chạm trán Nottingham Forest tại giải VĐQG kể từ chiến thắng 1-0 ở Championship tháng 12/2017 dưới thời HLV Chris Coleman. Họ có lý do để tự tin khi đã thắng 5/7 lần gặp Forest gần nhất (thua 2).

Dự đoán tỉ số Nottingham vs Sunderland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nottingham vs Sunderland như sau:

Sportsmole: Nottingham 2-1 Sunderland

WhoScore: Nottingham 1-1 Sunderland

Nottingham 1-1 Sunderland Chúng tôi dự đoán: Nottingham 1-1 Sunderland

Xem trực tiếp Nottingham vs Sunderland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nottingham vs Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.