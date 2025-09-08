Quốc tế Nhận định, dự đoán Sunderland vs Rayo Vallecano: Sai lầm định mệnh Trận đấu giao hữu giữa Sunderland vs Rayo Vallecano diễn ra vào 22h30 ngày 10/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Rayo Vallecano mới nhất

Sunderland đã bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng trước mùa giải mới, trong đó các tân binh mới nhất là Granit Xhaka và thủ môn Robin Roefs vừa ra mắt ở trận gặp Betis tuần trước.

Tuy nhiên, tiền vệ trẻ tài năng Chris Rigg và trụ cột Luke O’Nien vẫn chưa ra sân trận nào trong hè này. Trung vệ Aji Alese tiếp tục vắng mặt do chấn thương gãy chân từ mùa trước.

Về phía Vallecano, họ vẫn giữ nguyên bộ khung cán đích thứ 8 mùa trước, nên đội hình xuất phát khó có nhiều thay đổi.

Thủ môn Augusto Batalla đã được mua đứt sau thời gian cho mượn, trong khi trung vệ Luiz Felipe cũng gia nhập từ Marseille – một thương vụ được coi là thành công lớn nhờ kinh nghiệm châu Âu của anh.

Tuy nhiên, Sergio Camello, Jonathan Montiel và Abdul Mumin sẽ không góp mặt do chưa bình phục chấn thương từ mùa trước.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Rayo Vallecano mới nhất

Sunderland:

Roefs; Hume, Huggins, Ballard, Reinildo; Diarra, Le Fee, Xhaka; Talbi, Mayenda, Adingra

Rayo Vallecano:

Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Ciss, Unai Lopez; Ratiu, Isi, Alvaro Garcia; De Frutos

Nhận định bóng đá Sunderland vs Rayo Vallecano mới nhất

Một mùa giải lớn đang ở phía trước với Sunderland, và các ông chủ đã thể hiện quyết tâm bằng việc mạnh tay chi tiền nâng cấp đội hình, với hy vọng đội bóng có thể cạnh tranh ở cấp độ này.

Hai mùa gần nhất tại Premier League, cả ba đội mới lên hạng đều phải xuống hạng ngay lập tức. Vì vậy, Regis Le Bris sẽ hướng tới việc chấm dứt chuỗi buồn đó cho các CLB mới thăng hạng từ Championship, và ban lãnh đạo tin rằng ông chính là người phù hợp để làm điều đó khi vừa gia hạn hợp đồng giá trị cao cho ông tuần trước.

Với hàng loạt tân binh, Sunderland đã tận dụng giai đoạn tiền mùa giải để thi đấu nhiều trận, giúp đội hình mới nhanh chóng gắn kết.

Sau chiến thắng trước South Shields và trận hòa Sevilla, kết quả thi đấu nhìn chung không mấy khả quan, dù các tỉ số ở giai đoạn này thường không phản ánh quá nhiều. Sunderland bước vào cuối tuần này với chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước Sporting Lisbon, Hearts, Hull City và Real Betis, trước khi gặp Augsburg vào thứ Bảy – chỉ một ngày trước trận này.

Vallecano sẽ là một trong những thử thách khó nhất của “Mackems”, khi đội bóng này vừa trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất tại La Liga, vượt mọi dự đoán để cán đích thứ 8 dù ngân sách vô cùng hạn chế.

HLV Inigo Perez là người đã dẫn dắt Vallecano giữ vững phong độ cuối mùa để giữ vị trí trong top 8, qua đó giành suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa 2000-01.

Kể từ khi trở lại thi đấu mùa hè này, kết quả của đội bóng Madrid khá thất thường: hòa Genk ở trận mở màn giao hữu, thắng đậm Zwolle 5-0, rồi bất ngờ thua West Bromwich Albion 2-3 trong trận cầu kịch tính mà cả 5 bàn đều đến ở 20 phút cuối.

Đây cũng là trận giao hữu cuối của Vallecano trước khi bước vào mùa giải mới. Họ sẽ khởi động La Liga bằng trận gặp Girona ngày 15/8, trước khi đá vòng loại hai lượt ở Conference League gặp KI Klaksvik hoặc Neman sau đó hai tuần.

Dự đoán tỉ số Sunderland vs Rayo Vallecano mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sunderland vs Rayo Vallecano như sau:

Sportsmole: Sunderland 2-3 Rayo Vallecano

WhoScore: Sunderland 0-2 Rayo Vallecano

Sunderland 0-2 Rayo Vallecano Báo chúng tôi dự đoán: Sunderland 1-2 Rayo Vallecano

Xem trực tiếp Sunderland vs Rayo Vallecano khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sunderland vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 22h30 ngày 10/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.