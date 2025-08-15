Quốc tế Nhận định, dự đoán Valencia vs Real Sociedad: Giằng co nghẹt thở Trận đấu giữa Valencia vs Real Sociedad giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 17/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Valencia vs Real Sociedad mới nhất

Valencia vắng Alberto Mari, Stole Dimitrievski và Sergi Canos vì chấn thương, còn Thierry Correia bỏ ngỏ khả năng ra sân. Thủ môn Julen Agirrezabala nhiều khả năng bắt chính trận ra mắt, trong khi Jose Copete cũng có thể đá chính ở trung tâm hàng thủ. Javi Guerra – mục tiêu của Manchester United – đã gia hạn hợp đồng dài hạn và sẽ góp mặt.

Real Sociedad chỉ lo ngại trường hợp chấn thương nhẹ của Jon Gorrotxategi. Đội hình dự kiến vẫn quen thuộc, với Takefusa Kubo đá chính dù đang bị đồn sẽ ra đi. Mikel Oyarzabal có khả năng đá cao nhất trên hàng công, còn tân binh Guedes nhiều khả năng vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Valencia vs Real Sociedad mới nhất

Valencia:

Agirrezabala; Vazquez, Diakhaby, Copete, Gaya; Guillamon, Pepelu; Rioja, Almeida, Guerra; Duro

Real Sociedad:

Remiro; Odriozola, Zubeldia, Elustondo, Lopez; Benat, Sucic; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal

Nhận định bóng đá Valencia vs Real Sociedad mới nhất

Valencia từng 6 lần vô địch La Liga, nhưng đã không thể vào top 4 kể từ năm 2019 và những mùa gần đây liên tục gây thất vọng. Mùa 2024-25, họ thắng 11, hòa 13, thua 14 sau 38 vòng, giành 46 điểm và đứng thứ 12 – kém 3 bậc so với mùa 2023-24.

Mùa hè này, Valencia mang về 6 tân binh, đáng chú ý nhất là Filip Ugrinic, cùng Arnaut Danjuma và Dani Raba. Đội bóng của HLV Carlos Coberan bước vào trận mở màn với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 3-0 trước Torino ở trận giao hữu cuối cùng. Ở cuộc đối đầu tương ứng mùa trước, Valencia thắng 1-0, nhưng Real Sociedad đã giành chiến thắng ở 3/4 lần gặp nhau gần đây tại La Liga.

Về phía Real Sociedad, họ kết thúc mùa trước ở vị trí 11 – thành tích thấp nhất từ năm 2018. Sau khi từng xếp thứ 4 mùa 2022-23 và thứ 6 mùa 2023-24, CLB xứ Basque trải qua mùa giải sa sút, dẫn đến việc HLV Imanol Alguacil rời ghế, nhường chỗ cho Sergio Francisco – cựu cầu thủ và HLV đội B.

Real Sociedad đã đá 7 trận giao hữu hè này, chỉ thua 1 trận, và gần nhất hòa Bournemouth của Premier League. Họ bổ sung Goncalo Guedes từ Wolves và Duje Caleta-Car từ Lyon theo dạng mượn, đồng thời chia tay trụ cột Martin Zubimendi sang Arsenal.

Dự đoán tỉ số Valencia vs Real Sociedad mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Valencia vs Real Sociedad như sau:

Sportsmole: Valencia 2-1 Real Sociedad

WhoScore: Valencia 1-1 Real Sociedad

Valencia 1-1 Real Sociedad Báo chúng tôi dự đoán: Valencia 1-1 Real Sociedad

Xem trực tiếp Valencia vs Real Sociedad khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Valencia vs Real Sociedad trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 17/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.