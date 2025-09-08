Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Aston Villa: Đánh chìm tàu ngầm vàng Trận đấu giao hữu giữa Villarreal vs Aston Villa diễn ra vào 2h00 ngày 11/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Aston Villa mới nhất

Bất chấp những tin đồn xoay quanh tương lai của Ollie Watkins, Morgan Rogers, Emiliano Martinez và thủ quân John McGinn, cả bốn vẫn nằm trong đội hình Aston Villa và dự kiến sẽ ra sân Chủ nhật này.

Unai Emery sẽ tung ra đội hình mạnh khi trở lại El Madrigal – có thể bao gồm cả cựu cầu thủ Villarreal Pau Torres – nhưng cũng có khả năng trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Samuel Iling-Junior và Jamal Jimoh.

Villa chỉ thiếu Ross Barkley và Andres Garcia do chấn thương, trong khi Alex Moreno và Leander Dendoncker được phép tìm bến đỗ mới. Yasin Ozcan đã rời đội theo dạng cho mượn; tân binh Evann Guessand có thể sẽ sẵn sàng ra sân.

Về phía Villarreal, họ gặp nhiều tổn thất lực lượng trong mùa hè: Logan Costa phải nghỉ gần hết mùa 2025-26 vì chấn thương dây chằng chéo trước, còn Willy Kambwala nghỉ vài tuần do rách gân kheo.

Ngoài ra, tiền vệ Alex Baena, tiền đạo người Pháp Thierno Barry và trung vệ kỳ cựu Raul Albiol đều đã rời đội, khiến HLV Marcelino thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã kịp bổ sung Rafa Marin và Santiago Mourino – bộ đôi có thể đá cặp ở trung tâm hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Aston Villa mới nhất

Villarreal: Junior; Foyth, Mourino, Marin, Cardona; Pepe, Gueye, Parejo, Pino; Eyong, Moreno

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara, Tielemans; Bailey, Buendia, McGinn; Watkins

Nhận định bóng đá Villarreal vs Aston Villa mới nhất

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 6 tại giải VĐQG và vào sâu ở cả hai đấu trường cúp, Aston Villa sẽ hướng tới việc tiếp tục xây dựng thành công ở mùa trước khi các trận đấu chính thức khởi tranh trở lại vào cuối tuần tới.

Ngoại trừ các cầu thủ mượn đã rời đội, CLB thành Birmingham đến lúc này vẫn giữ được các trụ cột bất chấp những tin đồn chuyển nhượng, đồng thời bổ sung một vài tân binh cho đội hình từng vào tứ kết Champions League mùa trước.

Khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải bằng hai thất bại trước Walsall và Hansa Rostock – khi cả hai trận đều sử dụng đội hình trẻ – thầy trò Unai Emery sau đó đã hoàn tất chuyến du đấu Mỹ với thành tích bất bại.

Tại đây, họ hòa Eintracht Frankfurt và Nashville, xen giữa là chiến thắng 2-1 trước St Louis City. Trở về West Midlands, Villa tiếp Roma vào tối thứ Tư.

Một hiệp một bùng nổ tại sân Bescot (Walsall) đã giúp Villa sớm định đoạt trận đấu, với các bàn thắng của Jacob Ramsey, Ollie Watkins và một siêu phẩm của Emi Buendia khiến Roma “tắt điện”. Giống Buendia, Donyell Malen cũng gây ấn tượng suốt mùa hè và khép lại màn trình diễn hứa hẹn bằng một pha lập công muộn.

Giờ đây, sau khi gặp Marseille và trước khi tiếp Newcastle ở trận mở màn Premier League, Villa sẽ hành quân tới một trong những đội bóng cũ của HLV Emery.

Trong những tháng tới, Emery sẽ hướng tới mục tiêu vô địch Europa League cùng đội bóng thứ ba, sau khi từng 3 lần đăng quang với Sevilla và một lần cùng Villarreal.

Dưới sự dẫn dắt của HLV hiện tại Marcelino, Villarreal giành quyền dự Champions League mùa này sau khi cán đích thứ 5 tại La Liga mùa trước.

Để chuẩn bị, “Tàu ngầm vàng” đã kín lịch giao hữu với các đối thủ châu Âu, hòa Basel, Real Oviedo và St. Gallen; thua Sporting Lisbon và Genoa.

Trước trận mở màn La Liga gặp Real Oviedo vào thứ Sáu tuần tới, họ đã có chuỗi trận với các CLB Anh: hòa Leeds United 1-1 rồi bất ngờ thắng Arsenal 3-2 ngay tại London.

Chiến thắng này không chỉ chấm dứt chuỗi trận không thắng mà còn giúp Villarreal có thêm tự tin. Giờ đây, họ hy vọng sẽ khép lại giai đoạn chuẩn bị bằng một thắng lợi trên sân nhà.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-3 Aston Villa

WhoScore: Villarreal 1-2 Aston Villa

Villarreal 1-2 Aston Villa Báo chúng tôi dự đoán: Villarreal 1-2 Aston Villa

Xem trực tiếp Villarreal vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Aston Villa diễn ra vào lúc 2h00 ngày 11/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.