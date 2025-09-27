Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Athletic Bilbao: Chiến thắng khó khăn Trận đấu giữa Villarreal vs Athletic Bilbao giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 28/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Athletic Bilbao mới nhất

Villarreal đang đối mặt với danh sách chấn thương dài, gồm Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth và Pau Cabanes chắc chắn vắng mặt cuối tuần này.

Ngoài ra, Ayoze Perez, Gerard Moreno, Ilias Akhomach và Santi Comesaña đều bỏ ngỏ khả năng ra sân, khiến Villarreal có thể thiếu tới 8 cầu thủ. Tajon Buchanan – chân sút số một của đội với 3 bàn – nhiều khả năng tiếp tục được đá chính ở hành lang cánh.

Phía Athletic, Dani Vivian và thủ môn Alex Padilla trở lại sau án treo giò, trong khi Nico Williams có thể tái xuất sau chấn thương. Tuy vậy, Benat Prados và Unai Egiluz vẫn phải ngồi ngoài.

Alex Berenguer có thể đá trung phong, còn Oihan Sancet tiếp tục giữ vị trí hộ công – cầu thủ này hiện đang được một số CLB Premier League để mắt.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Athletic Bilbao mới nhất

Villarreal:

Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Partey, Gueye, Solomon; Mikautadze, Pepe

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Navarro; Berenguer

Nhận định bóng đá Villarreal vs Athletic Bilbao mới nhất

Villarreal sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại La Liga vào thứ Bảy, sau khi giành trọn 6 điểm ở hai vòng gần nhất với các chiến thắng 2-1 trước Osasuna và Sevilla kể từ sau trận mở màn Champions League.

“Tàu ngầm vàng” từng để thua Tottenham 0-1 trong trận ra quân ở cúp châu Âu mùa này, đồng thời cũng thất bại trước Atletico Madrid tại La Liga. Tuy nhiên, họ đã thắng 4/7 trận từ đầu mùa, một khởi đầu được xem là khá tích cực cho thầy trò HLV Marcelino.

Hiện Villarreal đang đứng thứ 3 trên BXH La Liga, kém đội đầu bảng Real Madrid 5 điểm, và họ đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí trong top 4 vào cuối mùa.

Trong lịch sử, Villarreal chỉ thắng 18/56 lần đối đầu Athletic trên mọi đấu trường, và mới có 1 chiến thắng trong 13 trận gần nhất gặp đối thủ xứ Basque. Mùa trước, Villarreal chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận với Athletic: thua 0-2 tại San Mames và hòa 0-0 ở lượt về tháng 4/2025.

Athletic bước vào trận đấu này sau kết quả đáng tiếc, khi bị Girona cầm hòa 1-1 ngay tại San Mames hôm thứ Ba.

Đội bóng của HLV Ernesto Valverde hiện có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại sau 6 vòng La Liga, giành 10 điểm, đứng thứ 5 trên BXH – kém Villarreal (thứ 3) 3 điểm.

Athletic khởi đầu mùa giải bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis, nhưng sau đó để thua liền 3 trận trước Alaves, Arsenal và Valencia. Hiện họ đã trải qua 4 trận liền không thắng trên mọi đấu trường, khiến áp lực gia tăng trước chuyến làm khách được dự báo khó khăn tại Villarreal.

Trong 50 lần đối đầu Villarreal ở La Liga, Athletic chỉ thắng 15, và 2/3 trận gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Athletic Bilbao mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Athletic Bilbao như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-0 Athletic Bilbao

WhoScore: Villarreal 2-1 Athletic Bilbao

Villarreal 2-1 Athletic Bilbao Chúng tôi dự đoán: Villarreal 2-1 Athletic Bilbao

Xem trực tiếp Villarreal vs Athletic Bilbao khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Athletic Bilbao trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 28/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.