Nhiều cử tri phản ánh vấn đề quản lý đất đai qua đường dây nóng kỳ họp HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nhân rộng cách làm hay trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghệ An có 24 dự án đầu tư của Hàn Quốc; Những người góp phần quan trọng để kỳ thi tốt nghiệp THPT về đích an toàn...