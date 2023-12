Nhiều đổi mới tại Giải Bóng đá các lớp năng khiếu cơ cở Sông Lam Nghệ An năm 2023

Một trận đấu giữa 2 đội bóng thuộc cụm 1 Giải Bóng đá các lớp năng khiếu cơ sở Sông Lam Nghệ An năm 2023. Ảnh: FBSLNA

Giải Bóng đá các lớp năng khiếu cơ sở Sông Lam Nghệ An năm 2023 có 23 đội bóng tham gia, gồm các vận động viên thuộc lứa tuổi từ U8 đến U9.

23 đội bóng này nằm trong hệ thống 25 lớp bóng đá cơ sở của Sông Lam Nghệ An được mở tại 21 huyện, thành, thị trên khắp địa bàn tỉnh.

Các đội bóng tham gia giải sẽ được chia thành 2 cụm. Mỗi cụm chọn ra 2 đội để vào thi đấu bán kết. Trong đó, tại cụm 1 sẽ gồm có 11 đội bóng gồm: TP. Vinh 1, TP. Vinh 2, Yên Thành 2, Tương Dương, Thái Hòa 1, Thái Hòa 2, Đô Lương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp 1, Quỳ Hợp 2 và Tân Kỳ.

Cụm 2: 12 đội còn lại.

Sau hơn 2 ngày thi đấu sôi nổi từ ngày 2/12 đến ngày 4/12, ban tổ chức đã chọn ra được 4 đội bóng xuất sắc tại cụm 1 gồm: Đô Lương (Nhất bảng A), Quỳ Hợp 2 (Nhất bảng B), TP. Vinh 1 (Nhất bảng C), Tân Kỳ (Đội Nhì xuất sắc nhất) để tranh tài giành vé vào chơi bán kết Giải Bóng đá các lớp năng khiếu cơ sở Sông Lam Nghệ An năm 2023.

Kết quả cuối cùng, Đô Lương thắng Tân Kỳ với tỷ số 3-1; TP. Vinh 1 thắng Quỳ Hợp 2 với tỷ số 6-4.

Như vậy, U9 Đô Lương và U9 TP. Vinh sẽ đại diện cho Cụm 1 để tranh tài tại vòng bán kết được tổ chức tại thị trấn Diễn Châu.

Sau khi các trận đấu tại Cụm 1 đã được hoàn tất, sẽ diễn ra màn so tài ở Cụm 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 9 đến ngày 11/12/2023.

Giải Bóng đá các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở năm 2023 tổ chức nhằm phát hiện, tuyển chọn tài năng bóng đá để bổ sung cho các lứa trẻ của Sông Lam Nghệ An. Đây cũng dịp để Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tìm kiếm những cầu thủ có tố chất nổi bật để tham gia Giải U9 toàn quốc năm 2024.

Theo Điều lệ giải, đội bóng vô địch tại giải đấu này sẽ được chọn làm nòng cốt, kết hợp cùng một số cầu thủ tiêu biểu khác tại các đội, để thành lập ra đội U9 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U9 quốc gia 2024. Đặc biệt, huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng vô địch tại giải lần này sẽ chính là huấn luyện viên trưởng của U9 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải U9 toàn quốc.

Trận chung kết Giải Bóng đá các lớp năng khiếu cơ sở Sông Lam Nghệ An năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại thị trấn Diễn Châu. Ảnh: FBSLNA

Phát biểu với phóng viên Báo Nghệ An về chất lượng cũng như những thay đổi tại giải đấu lần này, ông Trần Quang Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho hay: "Giải đấu năm nay được Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đặc biệt quan tâm. Ban Tổ chức đã có nhiều giải pháp khắc phục triệt để vấn đề gian lận tuổi. Trong đó, chúng tôi yêu cầu tất cả các cầu thủ phải có hồ sơ xác nhận năm sinh tại Cơ quan Tư pháp từ cấp huyện trở lên. Vì vậy, sau khi kết thúc thi đấu các trận ở Cụm 1, không còn có các vấn đề khiếu nại liên quan đến gian lận tuổi giữa các đội".

Trận chung kết Giải Bóng đá các lớp năng khiếu cơ sở Sông Lam Nghệ An năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại thị trấn Diễn Châu.