Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở Thanh Chương

Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Thanh Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Bài học thực tiễn



Thanh Thuỷ là xã biên giới, địa bàn rộng, nên gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn trước năm 2020, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng của xã cũng còn nhiều hạn chế.

Nhìn nhận nghiêm túc thực tiễn này, ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng cơ sở giai đoạn 2020 – 2025, Thường trực Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để ban hành nghị quyết chuyên đề, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém đã được nêu ra.

Từ việc ban hành nghị quyết chuyên đề và đổi mới công tác lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc, xã Thanh Thuỷ đã hoàn thành các chỉ tiêu và được tỉnh thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Triển khai nghị quyết về thực hiện chương trình nông thôn mới, Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; phân công từng cá nhân trực tiếp chỉ đạo từng chi bộ xóm.

Khối UBND, MTTQ và các đoàn thể phân công cán bộ, công chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên tiên phong nêu gương bằng việc hiến đất, hiến cây cối, tường rào, đóng góp tiền và tham gia lao động công ích. Xóm nào chưa đồng thuận cao, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã trực tiếp đến tuyên truyền, vận động.

Đồng chí Võ Văn Thịnh – Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ cho rằng, qua phong trào xây dựng nông thôn mới, từ cán bộ, đảng viên và người dân đều được cụ thể hoá trách nhiệm, không ai đứng ngoài cuộc. Bởi vậy, sau hơn 2 năm tập trung chỉ đạo quyết liệt, Thanh Thuỷ đã được tỉnh thẩm định và đang chờ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, cấp uỷ, chính quyền xã Thanh Thuỷ đã cụ thể hoá trách nhiệm cán bộ, đảng viên và người dân, không ai đứng ngoài cuộc.

Trong thực hiện nghị quyết chuyên đề đảm bảo an ninh biên giới, ngoài xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ xã và Đảng uỷ Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ, địa phương đã phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể và huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh biên giới thông qua các câu lạc bộ: “Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; “Phụ nữ với pháp luật”; “Trách nhiệm của đoàn viên trong bảo vệ an ninh biên giới”…

Triển khai nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, cấp uỷ, chính quyền xã chỉ đạo bằng nhiều giải pháp, trong đó khai thác lợi thế đất đồi, rừng để phát triển kinh tế trang trại, gia trại; mở rộng gắn đầu tư thâm canh chè nguyên liệu, cây nguyên liệu giấy; mở hướng xuất khẩu lao động…

Cấp uỷ, chính quyền xã Thanh Thuỷ tập trung lãnh đạo tăng diện tích và đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả chè nguyên liệu, cải thiện thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Mai Hoa

Đối với xã Thanh Yên, trên cơ sở kiện toàn, điều động, luân chuyển cán bộ huyện về đảm nhận vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, địa phương đã tạo ra sự thay đổi về năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo của cấp uỷ, đồng chí Đặng Văn Lập – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên, cho biết: Cấp uỷ, chính quyền xã đề cao ý thức trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện từng nội dung, phần việc. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động linh hoạt, mềm dẻo, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế khi thật cần thiết để giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài.

Trong vòng 3 năm (2021 - 2023), xã Thanh Yên đã huy động, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách và xã hội hoá để đầu tư hạ tầng giao thông. Ảnh: Mai Hoa

Nhờ đó, đã có 4 vụ việc kéo dài liên quan đến lấn chiếm, tranh chấp đất đai được giải quyết; nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm xá, nghĩa trang liệt sĩ... được đầu tư xây dựng với tổng hơn 37 tỷ đồng trong vòng 3 năm (2021 – 2023). Bên cạnh đó, tư duy sản xuất của người dân cũng đang từng bước thay đổi, chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ, tự túc tự cấp sang sản xuất hàng hoá thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các loại cây trồng như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, lúa kết hợp nuôi cá được thực hiện hàng chục héc ta.

Nhờ đổi mới, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng, liên tục 2 năm 2021 – 2022, Đảng bộ xã Thanh Yên được huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm 2023 này, cả 5 khối: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, Văn phòng cấp uỷ xã đều được các ban Đảng của Huyện uỷ Thanh Chương xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chú trọng công tác cán bộ

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thanh Chương, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, Huyện uỷ Thanh Chương đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ; các cấp uỷ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, qua đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và uốn nắn kịp thời những biểu hiện trì trệ, ngăn ngừa sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức xã Thanh Phong rà soát công việc chuyên môn. Ảnh: Mai Hoa

Huyện uỷ Thanh Chương thành lập 9 tổ chỉ đạo cơ sở nhằm tăng trách nhiệm của từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Huyện uỷ cũng tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức khách quan; kịp thời thay thế cán bộ ở những nơi có biểu hiện trì trệ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có dư luận trong Nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện uỷ Thanh Chương đã điều động, luân chuyển 6 cán bộ huyện về làm cán bộ chủ trì cơ sở; bổ sung, kiện toàn 84 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Một cuộc sinh hoạt chi bộ xóm, ở xã Thanh Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Theo lãnh đạo Huyện uỷ Thanh Chương, cấp uỷ các cấp cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nhờ vậy, chất lượng điều hành, nội dung sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ trăn trở lựa chọn những nội dung trọng tâm, ách yếu để bàn thảo, đưa ra giải pháp lãnh đạo tập trung, hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt ở từng chi bộ được nâng lên đã góp phần thúc đẩy việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả, nhất là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với việc lấy địa bàn thôn, bản, xóm, khối để chỉ đạo và lan toả.

Kết quả, ngoài 23 xã nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao đã được công nhận, Thanh Chương năm nay có thêm 2 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao đã được thẩm định, chờ công nhận.