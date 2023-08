Nhiều hoạt động hấp dẫn hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô – Vinh

Sáng 2/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2023.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh thông tin về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh và 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Theo đó, chuỗi sự kiện chào mừng sẽ diễn ra trong suốt tháng 9, bao gồm các hoạt động: Đêm hội flashmob; Triển lãm cổng biểu trưng chào mừng 60 năm "Tuổi trẻ thành Vinh – Vững bước tiên phong"; Cuộc thi Miss Vinh; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh và Giải Võ thuật Phượng Hoàng Trung Đô. Đặc biệt, Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô – Vinh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/9.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quang – Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM cũng thông tin về giải Marathon "Về miền ví giặm" năm 2023. Đây là giải chạy do Tạp chí Nông thôn Việt chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cùng các sở, ngành liên quan tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 19-20/8.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Giải marathon "Về miền ví giặm" năm 2023 là giải chạy chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu các bộ môn thể thao nói chung và môn marathon nói riêng; đồng thời quảng bá, giới thiệu cảnh đẹp, ẩm thực và nét văn hóa truyền thống của người dân Nghệ An tới du khách, các đoàn vận động viên. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 vận động viên từ khắp cả nước, trong đó có 22 vận động viên nước ngoài đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Báo cáo công tác báo chí tháng 7/2023, đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong tháng qua, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 7/2023. Ảnh: Ngân Hạnh

Nhiều vấn đề, sự kiện nổi bật đã được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền như: Chuyến thăm hữu nghị chính thức tại tỉnh Viêng Chăn và Bôlykhămxay, nước bạn Lào của đoàn công tác tỉnh Nghệ An, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dẫn đầu; phiên họp thường kỳ tháng 7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã có các tuyến tin, bài phản ánh nhiều vấn đề dư luận quan tâm như: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm, khu công nghiệp, các mỏ đá; tình trạng không phát huy, gây lãng phí của nhiều công trình nước sạch tại một số địa phương; thông tin kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023,...

Định hướng tuyên truyền trong tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tuyên truyền đậm nét về việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu cụ thể về phát triển và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng tuyên truyền trong tháng 8/2023. Ảnh: Ngân Hạnh

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã; các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng: Kỷ niệm 59 năm sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964 – 5/8/2023); Ngày Vinh chiến thắng trận đầu (5/8); 19 năm ngày Vì nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam (10/8/2004 – 10/8/2023); kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2023); kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023); kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An (21/8/1945 – 21/8/2023); 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh; 60 năm thành lập thành phố Vinh và 15 năm thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An; Giải chạy Marathon tại Nghệ An năm 2023.