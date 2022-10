Nhiều sản phẩm nổi bật trong cuộc thi nông sản an toàn ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 13/10, tại huyện Đô Lương, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi “Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn” năm 2022.

Tham gia hội thi có 5 đội thi đến từ các xã: Tân Sơn, Hòa Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn và thị trấn Đô Lương.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, gồm có 3 phần thi chính: Lời chào, Thuyết trình và Chung sức.

Trong đó, phần Lời chào, các đội thi giới thiệu về quê hương, về hoạt động Hội, phong trào nông dân địa phương và thông điệp gửi đến cuộc thi.

Phần Thuyết trình, mỗi đội xây dựng bài thuyết trình giới thiệu về sản phẩm OCOP của địa phương, hoặc sản phẩm đặc trưng của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp...

Với phần thi Chung sức, cả 5 đội thi cùng tham gia 1 trò chơi giành quyền trả lời 1 bộ đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Nội dung của hội thi là tuyên truyền, phổ biến các quy định, tiêu chuẩn về điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định của Chính phủ về an toàn thực phẩm; quy định, chỉ tiêu, quy chế hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Cung cấp kiến thức cơ bản về việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn nhằm sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Việc tổ chức hội thi “Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn” năm 2022 nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nông dân về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 - 14/10/2022; Thực hiện Đề số 1184 QĐ/UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 22 KH/HNDT, ngày 12/6/ 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, vận động nông dân, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2023.

Nâng cao trình độ, kiến thức cho người nông dân, nhất là kiến thức sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn; hình thành thói quen tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn trong nhân dân; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc và văn minh hơn. Các cấp hội nông dân cùng chung tay bảo đảm an toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Hội Nông dân xã Tràng Sơn; giải Nhì cho đội Hội Nông dân xã Hòa Sơn; giải Ba thuộc về đội Hội Nông dân xã Tân Sơn và 2 giải Khuyến khích được trao cho 2 đội Hội Nông dân thị trấn và xã Đông Sơn.