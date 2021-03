Nhóm người làm nhục, 'chôn sống' nam thanh niên khai gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An chiều 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang củng cố lời khai, củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng liên quan đến video nam thanh niên "bị chôn sống".

Theo Đại tá Hùng, khoảng 8h30 sáng nay (27/3), lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin về video này được chia sẻ trên mạng xã hội. "Lập tức, tôi đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Vinh khẩn trương xác minh. Nội dung xác minh thứ nhất là địa điểm xảy ra vụ việc và bị hại. Nội dung thứ 2 làm rõ các đối tượng có trong hình ảnh, và khi xác định được thì phải bắt giữ ngay để xử lý", đại tá Hùng nói.

Công an TP Vinh làm việc với N.Q.V. và bố. Ảnh: Trọng Tuấn Chỉ 3 tiếng sau chỉ đạo của Đại tá Hùng, công an đã xác định được toàn bộ những người có mặt trong video và địa điểm xảy ra vụ việc. Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là N.Q.V (17 tuổi, trú tại Khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).



Trong khi đó, 13 người có hành vi đánh đập, làm nhục nam thanh niên chủ yếu trú ở TP Vinh. Những người này lập tức bị đưa về trụ sở Công an TP Vinh. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp có mặt tại đây để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Nhóm người có mặt trong video đã bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Trọng Tuấn Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, qua lời khai ban đầu thì V. là thanh niên hư hỏng tại địa phương, V. đã từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên này rồi mang đi cắm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, bố mẹ V. cũng bất lực nên có nhờ một người trong nhóm này răn đe V.



"Được bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ, kèm theo bực tức vì bị cắm mất xe nên ngày 25/3, nhóm thanh niên mới đưa V. đi đánh đập như trong video đăng tải trên mạng xã hội. Qua lời khai ban đầu thì vụ việc có động cơ, có mối quan hệ như thế, nhưng nhóm này thực hiện hành vi quá phản cảm, thái quá. Những hành vi trong video là vi phạm pháp luật. Tôi đã yêu cầu xử lý nghiêm minh, trước mắt là có những tội danh như 'bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và một số tội danh khác", đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Nam thanh niên bị đẩy xuống hố, sau đó nhóm người dùng xẻng lấp đất. Ảnh cắt từ clip Trước đó, sáng 27/3, một tài khoản Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị tra tấn. Ngay sau khi đăng tải, video này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác lột đồ, hành hung. Nạn nhân còn bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống ven sông để nhóm người quay clip nhục mạ. Đồng thời, nhóm người này cũng gọi điện cho người được cho là người thân của nạn nhân để làm nhục.

Ngoài ra, nhóm người trên còn đào hố sau đó trói tay, lấy bao tải trùm đầu nam thanh niên rồi đẩy xuống hố để chôn sống. Bất chấp nam thanh niên liên tục gào khóc, van xin.