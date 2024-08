Thể thao Những gương mặt mới có thể được Sông Lam Nghệ An trình làng tại V.League 2024/2025 Tính đến thời điểm hiện tại, Sông Lam Nghệ An đã chia tay 4 cựu binh và để bổ sung cho những sự ra đi đó thì đội bóng xứ Nghệ rất có thể sẽ trình làng những gương mặt mới. Đây sẽ là cơ hội để những cầu thủ trẻ này học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Hậu vệ Nguyễn Mai Hoàng

Nguyễn Mai Hoàng là 1 trong những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá xứ Nghệ. Vị trí sở trường của cầu thủ sinh năm 2005 này là trung vệ, nhưng lúc cần thiết Nguyễn Mai Hoàng vẫn có thể thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ biên.

Được biết đến qua các giải đấu U19 và U21 Quốc gia, Nguyễn Mai Hoàng đã sớm chứng tỏ vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự các đội bóng trẻ xứ Nghệ. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ gốc Thanh Chương này được Câu lạc bộ Kon Tum mượn để thi đấu tại giải hạng Nhì Quốc gia.

Hậu vệ Nguyễn Mai Hoàng nhiều khả năng sẽ là cái tên được Sông Lam Nghệ An trình làng ở mùa giải 2024/2025. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trong màu áo Câu lạc bộ Kon Tum, Nguyễn Mai Hoàng là 1 trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất ở hàng phòng ngự. Chính điều này giúp Câu lạc bộ Kon Tum sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải. Rất tiếc là Nguyễn Mai Hoàng và các đồng đội đã phải nhận thất bại trong trận giành quyền lên thi đấu giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, những kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian thi đấu tại giải hạng Nhì là rất quý giá với Nguyễn Mai Hoàng. Nó sẽ giúp cho cầu thủ sinh năm 2005 này ngày càng trưởng thành hơn. Và sẽ không bất ngờ nếu Nguyễn Mai Hoàng có mặt trong danh sách Đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải 2024/2025.

Tiền đạo Phùng Văn Nam

Cũng thi đấu rất tốt trong màu áo Câu lạc bộ Kon Tum là tiền đạo trẻ Phùng Văn Nam. Trong mùa giải hạng Nhì vừa qua, tiền đạo sinh năm 2006 này đã có cho mình 5 bàn thắng để đưa Câu lạc bộ Kon Tum đến với trận đấu giành quyền lên thi đấu giải hạng Nhất.

Sự bùng nổ tại giải hạng Nhì đã giúp cho Phùng Văn Nam có tên trong danh sách Đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Tiền đạo trẻ Phùng Văn Nam đã thi đấu khá nổi bật tại giải hạng Nhì Quốc gia trong màu áo Câu lạc bộ Kon Tum. Ảnh: Câu lạc bộ Kon Tum

Mặc dù U19 Việt Nam đã không có được kết quả như ý nhưng tiền đạo Phùng Văn Nam vẫn để lại những dấu ấn nhất định tại giải đấu này. Đó là những pha thoát xuống thông minh hay khả năng độc lập tác chiến trên hàng công. Có thể nói, Phùng Văn Nam là 1 trong những tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá xứ Nghệ.

Trong bối cảnh lực lượng hàng công của Sông Lam Nghệ An đang tương đối mỏng thì rất có thể ở mùa giải năm nay Phùng Văn Nam sẽ được ban huấn luyện đưa lên Đội 1 để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Thủ thành Nguyễn Bảo Ngọc

Với sự ra đi của thủ thành Trần Văn Tiến thì Đội 1 Sông Lam Nghệ An chỉ còn có 2 thủ thành là Nguyễn Văn Việt và Cao Văn Bình. Do đó, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ bổ sung thêm ít nhất 1 cái tên từ tuyến trẻ. Và Nguyễn Bảo Ngọc là thủ thành tiềm năng mà Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ nhắm đến. Trong các buổi tập gần đây của Sông Lam Nghệ An, người hâm mộ thường xuyên thấy sự xuất hiện của tuyển thủ U19 Việt Nam này.

Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong những thủ thành trẻ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Thể hình tốt (cao 1m82), khả năng phản xạ nhanh nhạy, có thể nói Nguyễn Bảo Ngọc hội tụ đầy đủ tố chất để trở thành 1 thủ thành xuất sắc trong tương lai. Và nếu được điền tên vào danh sách Đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự mùa giải 2024/2025, sẽ là cơ hội để cho Nguyễn Bảo Ngọc tích lũy kinh nghiệm trước khi cạnh tranh suất bắt chính với những người đàn anh như Nguyễn Văn Việt hay Cao Văn Bình ở các mùa giải tiếp theo.