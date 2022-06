Những khán giả 'tác nghiệp' bên lề sân cỏ

(Baonghean.vn) - Sáng 10/6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An cùng một số đối tác, nhà đầu tư nước ngoài khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Mờ mắt trước khoản tiền công gần 1 tỷ đồng, Tráng Xuân Năng đã đồng ý vận chuyển một lượng ma túy khủng từ Nghệ An ra Lào Cai. Kết cục, Năng đã phải trả giá bằng bản án cao nhất của pháp luật.

(Baonghean.vn) - So với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi vào các trường chuyên càng khó khăn hơn vì tỷ lệ chọi cao và học sinh dự thi đều là những em có năng lực tốt.

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An nuôi thả 1.255 ha tôm, trong đó đã có hơn 65 ha bị nhiễm bệnh. Nhận định của cơ quan chuyên môn, 6 tháng cuối năm, người nuôi tôm vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, giá cả vật tư đầu vào vẫn còn tăng.

Các công ty châu Âu đang nhanh chóng lấp đầy các kho lưu trữ khí đốt dưới lòng đất do rủi ro các lệnh trừng phạt mới đối với Nga có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu xanh, bà Maria Belova - Giám đốc nghiên cứu tại Vygon Consulting, chia sẻ quan điểm của mình.

(Baonghean.vn) - Công an TP. Vinh đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Đặng Danh Sỹ (còn gọi là Sỹ Cường), SN 1985, trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP. Vinh và Chu Văn Phúc, SN 1987, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

(Baonghean.vn) - Các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru, và Sure Diecerna của Vinamilk đã chính thức khởi động hành trình chăm sóc sức khỏe và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân” đến người cao tuổi với chuỗi Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho 10 ngàn người cao tuổi tại 27 tỉnh thành cả nước.

(Baonghean.vn) - Theo Quyết định 2439 của UBND tỉnh Nghệ An, Anh Sơn được xác định là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An gắn với các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại và nông lâm ngư nghiệp...

Nêu quan điểm về một bộ phận cán bộ sợ sai không dám làm khi thực thi công vụ, ông Nguyễn Mai Bộ - nguyên Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, cho rằng, nên đưa những cán bộ đó ra khỏi bộ máy Nhà nước.

Vào mùa hè, các tỉnh thuộc khu vực phía bắc sẽ liên tục gặp mưa lớn kèm sấm sét gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông. Khi gặp tình trạng này, người điều khiển xe máy tốt nhất không ra khỏi nhà vì có thể bị sét "đánh". Đối với tài xế ô tô, việc lái xe dưới tình hình mưa dông cũng sẽ bị gây cản trở và họ nên lưu ý những điều dưới đây để thực hiện chuyến đi an toàn.

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri xã Châu Bính; Khánh thành cầu Niềm Tin tại bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu); Trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc; Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24; Mỏ quặng dừng hoạt động, toàn bộ giếng ở "thủ phủ khoáng sản" Nghệ An có nước trở lại... là những thông tin nổi bật ngày 9/6.