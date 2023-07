Những tín hiệu tích cực của Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Với những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây thì người hâm mộ xứ Nghệ tin tưởng huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ xây dựng thành công Sông Lam Nghệ An để hướng tới thành tích cao tại mùa giải 2023 -2024.

1. Nhiệm vụ trụ hạng không quá nặng nề

Sau kết thúc giai đoạn 1 V.League, Sông Lam Nghệ An có được 16 điểm và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Với việc bỏ xa đội bóng bét bảng Becamex Bình Dương 9 điểm trong khi giai đoạn 2 nhóm B chỉ có 5 trận đấu thì nhiệm vụ trụ hạng đối với đội bóng xứ Nghệ là khá nhẹ nhàng.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023. Ảnh tư liệu: VPF

Bên cạnh đó, lịch thi đấu thuận lợi cũng sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sớm hoàn thành mục tiêu đó. Tuy vậy, dấu hỏi mà người hâm mộ xứ Nghệ đặt ra là Sông Lam Nghệ An sẽ thể hiện như thế nào ở trong giai đoạn 2 này?

2. Cơ hội để huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn thiện lối chơi

Có thể nói dưới thời của huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đang thay da đổi thịt từng ngày. Rất tiếc là sự xuất hiện của vị huấn luyện viên này quá muộn nên Sông Lam Nghệ An không thể lọt vào tốp 8 để cạnh tranh thứ hạng cao tại V.League 2023.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, việc không phải chịu áp lực thành tích ở giai đoạn 2 và nhiệm vụ trụ hạng cũng không quá khó khăn thì huấn luyện viên Phan Như Thuật có thể “thoải mái” thử nghiệm các ý tưởng vào lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Qua đó, xây dựng lối chơi ngày càng sắc nét và dần tìm lại bản sắc riêng cho đội bóng xứ Nghệ để hướng đến những thành tích cao tại mùa giải 2023 -2024.

Đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi huấn luyện viên Phan Như Thuật từng là một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá xứ Nghệ. Với lối chơi thông minh và đầy kỹ thuật, Phan Như Thuật từng giúp cho lối chơi của Sông Lam Nghệ An vận hành một cách trơn tru và mượt mà trong những năm đầu thập niên 2000. Cùng với đó là gần 30 năm gắn bó với đội bóng quê hương cũng sẽ giúp vị huấn luyện viên trẻ tuổi này hiểu rất rõ đội bóng để vực dậy một Sông Lam Nghệ An đang bị mai một trong những năm gần đây.

3. Trẻ hóa Sông Lam Nghệ An

Tuy độ tuổi trung bình của Sông Lam Nghệ An ở nhiều mùa giải gần đây vẫn tương đối trẻ trung nhưng chiều sâu của đội bóng xứ Nghệ là khá mỏng. Trung bình mỗi mùa bóng, đội chủ sân Vinh chỉ có khoảng 14-17 cầu thủ thường xuyên được ra sân thi đấu. Trong đó có các “lão tướng” đã bắt đầu sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp như Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Hoàng hay Quế Ngọc Hải. Do đó, giai đoạn 2 của V.League năm nay sẽ là cơ hội để cho Sông Lam Nghệ An thử nghiệm các nhân tố trẻ chất lượng để đảm bảo đội ngũ kế cận trong tương lai.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật khá linh động trong việc sử dụng nhân sự. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng đang tỏ ra khá linh động trong việc sử dụng nhân sự. Ở 3 trận đấu đầu tiên cầm quân, vị huấn luyện viên 39 tuổi này đã sử dụng 17 cầu thủ, trong đó có khá nhiều cầu thủ trẻ. Có thể kể đến như Trần Nam Hải, Nguyễn Văn Bách, Trần Mạnh Quỳnh... Cùng với Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến hay thủ thành Nguyễn Văn Việt thì những cầu thủ trẻ này hứa hẹn sẽ là những trụ cột trong tương lai gần của đội bóng xứ Nghệ.

Rất có thể trong những trận đấu sắp tới, cơ hội ra sân thi đấu sẽ nhiều hơn với Trần Mạnh Quỳnh, Lê Văn Thành, Ngô Văn Lương hay Phan Xuân Đại..., nhất là trong trường hợp Sông Lam Nghệ An sớm trụ hạng tại mùa giải năm nay. Và hy vọng đó sẽ là những bàn đạp để các cầu thủ trẻ này có được một chỗ đứng trong đội hình ở các mùa giải tiếp theo./.