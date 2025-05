Xã hội

Những “tọa độ lửa” Nghệ An – từ khói bom đến khát vọng hòa bình

Có những miền đất không chỉ hiện hữu trong bản đồ địa lý, mà còn in hằn trong ký ức dân tộc. Đó là những “tọa độ lửa” – nơi bom đạn cày xới, máu xương hòa quyện, và ý chí quật cường nở hoa. Hành trình về với những dấu tích chiến tranh ở Nghệ An, với tôi là một cuộc đối thoại lặng lẽ với những linh hồn đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay.