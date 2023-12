Những xu hướng nào sẽ định hình tương lai thị trường điện thoại thông minh toàn cầu?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Canalys - một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới mới đây đã công bố một báo cáo dự báo toàn diện, cung cấp những số liệu chi tiết về số lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến ​​xuất xưởng trong năm nay và trong 4 năm tiếp theo. Dự báo mang đến nhiều thông tin tích cực và đầy thách thức cho các nhà cung cấp điện thoại thông minh.

Ảnh minh hoạ.

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi vào năm 2024

Báo cáo cho thấy, ở một số thị trường trên thế giới nhu cầu về điện thoại thông minh có dấu hiệu phục hồi trong năm 2023. Theo đó, Châu Mỹ Latinh dự kiến ​​​​sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng 2%, trong khi Châu Phi và Trung Đông dự kiến ​​sẽ có sự phục hồi đáng kể hơn với mức tăng trưởng lần lượt là 3% và 9%. Bất chấp những cải thiện trong khu vực này, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu trong năm 2023 ước tính đạt 1,13 tỷ chiếc, phản ánh mức giảm 5% so với con số ghi nhận vào năm 2022.

Toby Zhu, Nhà phân tích cấp cao tại Canalys cho biết: “Ngành công nghiệp điện thoại thông minh rõ ràng đang nổi lên từ những ngày đen tối nhất, ngay cả khi lượng xuất xưởng vẫn thấp hơn 20% so với mức đỉnh năm 2017. Tin tốt là người tiêu dùng đang chi nhiều tiền hơn cho điện thoại thông minh, với giá bán trung bình hiện đã vượt quá 440 USD so với 332 USD vào năm 2017. Khả năng sinh lời đang giúp các nhà sản xuất phần cứng tung ra các tính năng mới hào nhoáng một cách có chiến lược để thu hút người tiêu dùng trong các thị trường tăng trưởng quan trọng.”

Năm 2024, dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ lạc quan hơn. Canalys dự đoán doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu sẽ tăng đột biến, ước tính đạt 1,17 tỷ chiếc. Con số này thể hiện mức tăng trưởng hàng năm đáng chú ý là 4% so với con số dự đoán cho năm 2023.

Sanyam Chaurasia, Nhà phân tích cấp cao tại Canalys cho biết: “Sự phục hồi của điện thoại thông minh vào năm 2024 sẽ được thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi, nơi các thiết bị thông minh vẫn không thể thiếu để kết nối, giải trí. 1/3 số điện thoại thông minh xuất xưởng vào năm 2024 sẽ được mua ở thị trường Châu Á - Thái Bình Dương so với chỉ 1/5 vào năm 2017. Khu vực này cũng sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng nhanh nhất ở mức 6% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu gia tăng ở Ấn Độ, Đông Nam Á và Nam Á. Khi điều kiện kinh tế vĩ mô và niềm tin của người tiêu dùng ổn định ở các quốc gia này, việc nâng cấp điện thoại thông minh sẽ tăng tốc”.

Điểm nổi bật chính của báo cáo là người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào điện thoại thông minh của họ. Giá bán trung bình đã tăng lên 440 USD, báo hiệu sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với các thiết bị cao cấp hơn. Các thị trường mới nổi, đặc biệt là ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sẵn sàng trở thành động lực thúc đẩy sự tăng trưởng vào năm 2024. Điều này bao gồm các thị trường năng động như Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và Malaysia, đóng góp chung tới 33% tổng số lô hàng điện thoại thông minh mới.

Nhận định về khả năng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại thông minh, Runar Bjørhovde, nhà phân tích tại Canalys cảnh báo: “Khả năng AI trên thiết bị sẽ có tác động hạn chế trong việc thúc đẩy nâng cấp điện thoại thông minh cao cấp vào năm 2024. Chúng tôi hy vọng sẽ có ít hơn 5% số điện thoại thông minh xuất xưởng vào năm tới được trang bị chipset hỗ trợ AI tiên tiến có thể chạy các mẫu AI trên thiết bị. Sự tăng trưởng của điện thoại thông minh cao cấp đã chững lại do nhu cầu thay thế ở các thị trường phát triển như Tây Âu và Mỹ vẫn còn yếu. Nhiều người tiêu dùng ở những thị trường này đã nâng cấp lên các thiết bị cao cấp trong thời kỳ đại dịch. Chu kỳ tăng trưởng thực sự của các thiết bị cao cấp ở những khu vực này có thể sẽ không xảy ra cho đến năm 2024-2025, khi các tính năng và trường hợp sử dụng AI trở nên đủ hấp dẫn để thúc đẩy người dùng nâng cấp”.

Điều đáng khích lệ là báo cáo dự đoán sự ổn định trong doanh số bán điện thoại thông minh do niềm tin của người tiêu dùng ngày càng tăng và các điều kiện kinh tế vĩ mô được cải thiện. Ngoại trừ Bắc Mỹ, tất cả các thị trường lớn sẽ chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng vào năm 2024. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi sẽ có mức tăng trưởng 6% hàng năm, trong khi Châu Âu dự kiến ​​sẽ dẫn đầu với mức tăng trưởng hàng năm 7%.

Nhìn xa hơn về tương lai, Canalys hình dung ra một xu hướng tăng trưởng bền vững về nhu cầu, với số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng dự kiến ​​đạt 1,25 tỷ chiếc vào năm 2027. Triển vọng lạc quan này phản ánh bản chất kiên cường của thị trường điện thoại thông minh, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng và một phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

Những xu hướng chính định hình tương lai của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu

Một số xu hướng chính đang định hình tương lai của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, bao gồm:

Áp dụng công nghệ 5G: Việc triển khai mạng 5G sẽ có tác động mang tính biến đổi đối với ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Cho phép tốc độ dữ liệu nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và phổ biến các ứng dụng và dịch vụ mới. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất điện thoại thông minh trên toàn cầu tăng cường tích hợp công nghệ 5G vào trong các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong tương lai.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): AI ngày càng được tích hợp vào điện thoại thông minh. Kích hoạt các tính năng như nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đề xuất được cá nhân hóa. AI sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển các mẫu điện thoại thông minh trong tương lai để hỗ trợ người dùng sử dụng các ứng dụng mới, chẳng hạn như trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).

Tập trung vào trải nghiệm người dùng và quyền riêng tư: Các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang chú trọng hơn đến trải nghiệm người dùng và quyền riêng tư dữ liệu. Điều này bao gồm việc cung cấp giao diện trực quan và thân thiện với người dùng cũng như các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Nhu cầu được tiếp cận các thiết bị thông minh thân thiện môi trường: Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi được tiếp cận với các thiết bị thông minh thân thiện với môi trường. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất điện thoại thông minh áp dụng các biện pháp bền vững trong chuỗi sản xuất và cung ứng của họ.

Nhu cầu ngày càng tăng về điện thoại thông minh ở các thị trường mới nổi: Các thị trường mới nổi mang đến cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh, với nhu cầu ngày càng tăng về các thiết bị đáng tin cậy và giá cả phải chăng.

Triển vọng của thị trường điện thoại thông minh trong tương lai

Thị trường điện thoại thông minh sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với thập kỷ trước. Sự tăng trưởng này sẽ là do các yếu tố như sự thâm nhập của điện thoại thông minh ngày càng tăng ở các thị trường mới nổi, việc áp dụng công nghệ 5G và tích hợp AI vào các ứng dụng và dịch vụ mới.

Tuy nhiên, thị trường điện thoại thông minh cũng đang phải đối mặt với những thách thức, bao gồm sự trưởng thành của thị trường phát triển, cạnh tranh ngày càng gia tăng và nhu cầu đổi mới để tạo sự khác biệt cho sản phẩm. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh sẽ cần phải thích ứng với những thách thức này bằng cách tập trung vào trải nghiệm người dùng, quyền riêng tư dữ liệu, các biện pháp bền vững và cơ hội thị trường mới nổi để duy trì lợi thế cạnh tranh của họ.

Tóm lại, thị trường điện thoại thông minh sẽ tiếp tục phát triển và tăng trưởng trong những năm tới. Ngành công nghiệp này sẽ được định hình bởi những tiến bộ công nghệ, sở thích của người tiêu dùng và xu hướng thị trường toàn cầu. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh có thể áp dụng các xu hướng này và cung cấp các sản phẩm sáng tạo và lấy người dùng làm trung tâm để thành công trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh luôn thay đổi.