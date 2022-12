NÓNG: U21 Sông Lam Nghệ An bị loại khỏi vòng chung kết U21 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Do cầu thủ Phan Bá Quyền của U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu cho 3 đội trong một mùa giải, vì vậy Ban kỷ luật Giải U21 Quốc gia đã quyết định xử thua 3 trận tại vòng bảng của vòng chung kết U21 Quốc gia 2022, đối với đội bóng U21 xứ Nghệ.

Ngày 22/12, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định xử thua cả 3 trận đấu đối với U21 Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng của vòng chung kết U21 Quốc gia. Lý do là bởi U21 Sông Lam Nghệ An đã sử dụng cầu thủ Phan Bá Quyền mang áo số 99, thi đấu cho 3 đội bóng trong 1 mùa giải.

Cụ thể, tiền vệ Phan Bá Quyền đã thi đấu cho Vĩnh Phúc, Bình Phước và U21 Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2022, điều này vi phạm quy định của VFF.

U21 SLNA bị xử thua 0-3 toàn bộ các trận đấu (thua 0-3 trước U21 Đà Nẵng, thua 0-3 trước U21 Thanh Hoá, thua 0-3 trước U21 Hoàng Anh Gia Lai), đóng 4.500.000 đồng tiền phạt.

Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2022, U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được ban tổ chức giải chọn đồng đăng cai. Tại Nghệ An sẽ diễn ra 2 bảng đấu A và B. U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng A gồm các đội U21 Đà Nẵng, U21 Thanh Hoá, U21 Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc vòng bảng, U21 Sông Lam Nghệ An được 4 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng đấu. Theo điều lệ giải, sẽ chọn 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, Vì vậy, U21 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào tứ kết, sớm hơn một lượt đấu.

Với hình thức kỷ luật trên U21 Sông Lam Nghệ An chính thức nói lời chia tay U21 Quốc gia 2022.