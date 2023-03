Phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 62 kg pháo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Thanh Chương vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Chương phát hiện trên địa bàn xuất hiện ổ nhóm đối tượng buôn bán hàng cấm hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã chế tạo, in ấn các tờ giấy giả mạo của Bộ Quốc phòng sản xuất. Để từ đó, chúng thay đổi vỏ bọc của pháo hoa nổ thành pháo hoa do Bộ quốc phòng sản xuất, sau đó bán cho khách hòng thu lời bất chính.

Trước tình hình trên, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, vào khoảng 10h ngày 22/3, tại xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Ban Chuyên án đã tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng Phạm Công Sử (SN 1969), trú tại xóm Tiên Quánh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang có hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, thu giữ 31 kg pháo hoa nổ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng và đưa về trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Công Sử khai nhận số pháo trên được Phùng Nguyễn Thanh Vi (SN 1984), thường trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại xóm Đình Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thuê vận chuyển.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Nguyễn Thanh Vi. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Vi. Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phùng Nguyễn Thanh Vi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương thu giữ hơn 31kg pháo hoa nổ.

Ngoài ra tại nhà ở, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương còn thu giữ một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo - là các dụng cụ đối tượng Vi sử dụng để thay đổi vỏ bọc của pháo hoa nổ thành pháo hoa do Bộ quốc phòng sản xuất rồi vận chuyển đến người bán nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, đối tượng này còn sử dụng các vỏ thùng được in hình hoa quả để ngụy trang pháo hoa nổ, tạo vỏ bọc là thùng hoa quả.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra mở rộng.