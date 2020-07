Phản ánh tình trạng khai thác trái phép quặng đá ở xã Châu Hồng của Báo Nghệ An là chính xác!

Theo Báo cáo số 726/UBND-TN, ngay sau khi Báo Nghệ An điện tử ngày 16/7/2020 đăng tải bài “Làm rõ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An” phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Châu Hồng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ. Đến ngày 22/7/2020, UBND huyện đã có Công văn số 705/UBND.TNMT về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung báo phản ánh để trả lời Báo Nghệ An, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT và các cấp, các ngành có liên quan.



Ngày 28/7/2020, Báo Nghệ An điện tử tiếp tục có bài “Đường khai thác keo hay đường khai thác trái phép quặng đá thạch anh?” với nội dung tiếp nối về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Châu Hồng. Nhận được thông tin này, sáng ngày 29/7/2020, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã trực tiếp cùng Công an huyện, các phòng liên quan và UBND xã Châu Hồng thực hiện kiểm tra, xác minh tại hiện trường.

Đoàn cán bộ của huyện Quỳ Hợp kiểm tra hiện trường khu vực Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng khai thác trái phép quặng đá. Ảnh: CTV Qua kiểm tra xác định, khu vực báo phản ánh có tên gọi là Na Ban Xa. Đây là một khu vực đồi núi chủ yếu là rừng trồng, đã giao cho các hộ dân sử dụng ổn định. Tại khu vực đã giao cho hộ ông Nguyễn Văn Năm (trú tại bản Poòng, xã Châu Hồng), ở phần diện tích chưa được cấp giấy CNQSD đất, có khoảng 1.500 m2 đất đã bị đào bới để lấy đá tự nhiên. Khối lượng đá tự nhiên đã đào bới đang nằm tại hiện trường khoảng 30 m3; có dấu hiệu một số đá đã vận chuyển ra khỏi hiện trường nhưng không rõ khối lượng. Theo quan sát bằng mắt thường thì đây là loại đá “mồ côi” có chứa thạch anh.



Về đường vận chuyển, theo báo cáo của UBND xã Châu Hồng, trước đây là đường mòn vào rừng của nhân dân. Khoảng năm 2010, người dân mở rộng và hạ độ cao để trồng và vận chuyển keo, nhưng lúc đó các loại xe trọng tải lớn không vào được. Đến đầu năm 2020, một số đoạn đường được mở rộng, hạ độ dốc để xe trọng tải lớn vào với mục đích là để vận chuyển keo. Nhưng có đối tượng lợi dụng mở rộng, hạ độ dốc đường để khai thác và vận chuyển đá trái phép.

UBND huyện Quỳ Hợp qua kiểm tra xác định có đối tượng lợi dụng mở rộng, hạ độ dốc đường để khai thác và vận chuyển đá trái phép. Ảnh: CTV Về trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND xã Châu Hồng, đã 2 lần tổ chức kiểm tra vào các ngày 11/5/2020 và ngày 14/7/2020. Sau mỗi lần kiểm tra, UBND xã đã lập biên bản đình chỉ, yêu cầu gia đình ông Năm dừng ngay mọi hoạt động đào bới, giữ nguyên hiện trường, không được vận chuyển đá ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, UBND xã Châu Hồng chưa báo cáo UBND huyện và chưa xử lý vi phạm theo quy định.



Trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng PC05 - Công an tỉnh tập trung xác minh. Đêm 23/7/2020, tại địa bàn xã Châu Quang, đã phát hiện, kiểm tra, và tạm giữ xe ô tô tải BKS 37C - 169.60 kéo theo rơ moóc BKS 37R - 017.06 do anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1990, trú quán xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn) điều khiển, chở khoảng 32m3 đá thạch bàn (giống đá thạch anh như đã nêu ở trên). Số đá này thuộc sở hữu của ông Phan Bá Sơn (trú quán xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp), được vận chuyển từ xã Châu Hồng. Hiện nay, Phòng PC05 - Công an tỉnh Nghệ An đang trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ.

Xe ô tô BKS 37C - 169.60 kéo theo rơ moóc BKS 37R - 017.06 được xác định là xe chở khoáng sản trái phép (khoảng 32m3 tấn đá thạch anh). Ảnh: CTV Từ những thực tế kiểm tra, xác minh nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp kết luận:



Tại khu vực Na Ban Xa, trong phạm vi diện tích đất của ông Nguyễn Văn Năm có khai thác khoáng sản trái phép (đá tự nhiên có chứa thạch anh nhưng không rõ hàm lượng), khối lượng tại hiện trường khoảng 30m3, khối lượng vận chuyển ra khỏi khu vực là có nhưng chưa xác định được, diện tích khai thác trái phép khoảng 1.500 m2.

Việc mở rộng đường và hạ thấp độ cao để vừa vận chuyển keo và lợi dụng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép là có thật.

UBND xã Châu Hồng có kiểm tra, phát hiện thấy khi khai thác khoáng sản trái phép đã yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Năm dừng và không được vận chuyển đá ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, UBND xã Châu Hồng chưa báo cáo kịp thời với UBND huyện và chưa ngăn chặn, xử lý triệt để.

Xe ô tô chở đá thạch anh mang BKS 37C - 169.60 kéo theo rơ moóc BKS 37R - 017.06 là xe chở khoáng sản trái phép; khoảng 32m3 tấn đá thạch anh do xe ô tô mang BKS 37C - 169.60 kéo theo rơ moóc BKS 37R - 017.06 chở nêu trên là khoáng sản trái phép được chuyển ra từ xã Châu Hồng, nghi vấn từ khu vực khai thác khoáng sản trái phép nêu trên.

Quặng đá thạch anh khai thác trái phép trên phương tiện ô tô mang BKS 37C-169.60. Ảnh: CTV Từ những kết luận trên cho thấy, Báo Nghệ An điện tử ngày 16/7/2020 phản ánh có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép là đúng sự thật. Một số nội dung mà UBND huyện báo cáo tại Công văn số 705/UBND.TNMT ngày 22/7/2020 là chưa khách quan, chính xác.



Chủ tịch UBND huyện đã giao UBND xã Châu Hồng thực hiện nghiêm việc quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo quy định, không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; phối hợp với Phòng TN&MT và các phòng, ban, ngành liên quan để xử lý vi phạm; và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, giao Phòng TN&MT chủ trì thu thập toàn bộ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý vi phạm; tham mưu báo cáo trả lời Báo Nghệ An, UBND tỉnh, Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan.

UBND huyện Quỳ Hợp cam kết chỉ đạo UBND xã Châu Hồng và các phòng, ban liên quan xử lý nghiêm đối với những vi phạm. Ảnh: CTV Cũng tại Báo cáo số 726/UBND-TN nêu, mặc dù đã có chỉ đạo xử lý thông tin báo phản ánh kịp thời, nhưng với tư cách là người đứng đầu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xin chịu trách nhiệm về một số nội dung báo cáo chưa chính xác, khách quan tại Công văn số 705/UBND.TNMT ngày 22/7/2020.



Đồng thời cam kết, trong thời gian tới, UBND huyện Quỳ Hợp sẽ chỉ đạo UBND xã Châu Hồng và các phòng, ban liên quan xử lý nghiêm đối với những vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, UBND huyện sẽ báo cáo với Báo Nghệ An và các cấp, các ngành liên quan.