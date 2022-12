(Baonghean.vn) - Chiều 7/12, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022-2023”.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo cùng đại diện các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.

Thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I” năm 2022 - 2023”. Giải được tổ chức cho các đối tượng là những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công viên viên chức lao động và nhân dân trong tỉnh.

Thông qua giải, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và xã hội đối với hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng toàn diện, phát triển, theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Theo đó, tác phẩm tham gia Giải phải có nội dung tốt, tính phát hiện cao, lan toả mạnh mẽ, phản ánh cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình về các nội dung như: Các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và Công đoàn liên quan đến đời sống đoàn viên, người lao động; Vai trò lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn, sự phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể, tổ chức, đơn vị… với Công đoàn; Vai trò của Công đoàn; Cách làm hay, mô hình hiệu quả, tấm gương điển hình; Các phong trào thi đua; Các hiến kế, giải pháp đổi mới tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong tình hình mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Để gợi ý đề tài tham gia giải báo chí, tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cung cấp những kết quả nổi bật của Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022; các thông tin về các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thời gian nhận tác phẩm tham dự “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I” năm 2022 - 2023: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/6/2023. - Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội nhà báo Nghệ An - Số 378 - Đại lộ Lê – Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Email: giailiendoanna@gmail.com (Liên hệ đ/c Như Biển, Văn phòng Hội Nhà báo Nghệ An, số đt: 0904955808). Mỗi loại hình báo chí (Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) được Ban tổ chức trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích (gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Giải.

Tham gia lễ phát động, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, những định hướng cụ thể giúp Giải báo chí có được sự đa dạng hơn về nội dung, phong phú hơn về thể loại.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Kha Văn Tám khẳng định tầm quan trọng của giải báo chí trong công tác tuyên truyền và bày tỏ sự lạc quan, phấn khởi trước tinh thần tham dự của các đại biểu. Để giải báo chí diễn ra thuận lợi ngay trong lần đầu tiên tổ chức, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, Hội Nhà báo tạo điều kiện hỗ trợ để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng thời, đồng chí khẳng định, Công đoàn Nghệ An cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để cung cấp, chia sẻ thông tin cho đội ngũ phóng viên, báo chí và nỗ lực tổ chức nhiều hơn nữa trong tổ chức hoạt động, phong trào chất lượng, ý nghĩa để đề tài, chất liệu các bài dự thi được phong phú hơn./.